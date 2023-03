Chi è Eleonora Brown ? Età, film, carriera e Rosetta nel film “La ciociara”

Eleonora Brown è un’attrice italo-americana che diventò famosa a soli 11 anni quando venne scelta da Vittorio De Sica per interpretare la parte di Rosetta, la figlia di Cesira/Sophia Loren, nel film “La Ciociara”. Con questo ruolo, Eleonora ha conquistato il pubblico e la critica con la sua interpretazione intensa e commovente.

L’attrice, figlia di un padre dello stato di New York e di una madre napoletana, ha raccontato di aver vissuto le riprese del film con l’innocenza della sua giovane età. Nonostante la drammaticità della sceneggiatura, Eleonora ha dichiarato di aver vissuto le riprese come un gioco, con De Sica che le dava indicazioni per recitare meglio. Tuttavia, la scena della violenza ha lasciato un segno indelebile nella sua vita e nel suo lavoro.

Dopo “La Ciociara”, Eleonora ha recitato in altri film come “Il Giudizio Universale” sempre di Vittorio De Sica, “Il Marinaio di Gibilterra”, “Il Tigre” e “Cuore matto… Matto da legare”. Tuttavia, nel 1967 ha deciso di lasciare il mondo del cinema per seguire il marito, un banchiere, e si è laureata in economia e commercio.

Nonostante questo, Eleonora non ha mai dimenticato la sua passione per la recitazione e ha deciso di tornare al cinema come doppiatrice. La sua voce è diventata famosa in tutto il mondo e ha contribuito a rendere ancora più famosi molti film e cartoni animati.

In sintesi, Eleonora Brown è un’attrice versatile e talentuosa che ha saputo affrontare le sfide della vita e della carriera con coraggio e determinazione. La sua presenza in “Oggi è un altro giorno” è un’occasione unica per conoscere meglio la sua storia e il suo lavoro.