Chi è Emanuel Lo? Vero nome, età, origini, genitori, moglie, figlio, biografia, Giorgia

Emanuel Lo è un rinomato ballerino e coreografo italiano, partner della celebre cantante Giorgia.

Emanuel Lo è un famoso coreografo e ballerino italiano, noto anche per la sua duratura storia d’amore con la cantante Giorgia. Che cosa sappiamo di lui? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le curiosità riguardanti la vita privata e professionale dell’artista che ha conquistato il cuore della cantante di Come saprei.

Chi è Emanuel Lo, l’insegnante di danza di Amici?

Affascinante, talentuoso e professionista: ecco tutto ciò che c’è da sapere su Emanuel Lo, a partire dal suo vero nome!

Nome reale

Emanuel Lo è il nome d’arte del celebre coreografo che, all’anagrafe, si chiama Emanuel Lo Iacono.

Età

Emanuel Lo è nato a Roma l’11 luglio 1979 sotto il segno zodiacale del Cancro. Il coreografo ha attualmente 43 anni.

Origini

Emanuel Lo, nato a Roma nel 1979, ha origini italiane. La sua carriera nello spettacolo ha avuto inizio alla Rai, dove ha incontrato Luca Tommassini e, insieme a lui, ha iniziato a esibirsi sul palco con grandi star internazionali come Robbie Williams, Ricky Martin e Kylie Minogue.

Famiglia

Emanuel Lo è di origini romane, e anche se poco si sa sulla sua famiglia, è noto che il coreografo è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che i genitori lo hanno sempre sostenuto nel suo sogno di fare della danza la sua professione.

Moglie

Emanuel Lo ha una moglie? La risposta a questa domanda è… non esattamente. Il coreografo non si è mai sposato con la sua compagna Giorgia, la famosa cantante. Perché? Sembra che lui abbia fatto una proposta, ma poi… Ecco cosa dice, scherzosamente, la sua celebre metà in un’intervista a Nuovo nell’estate 2022:

Anni fa mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto sì. Poi però se non è la donna che organizza, l’uomo non lo fa.

Figlio

Emanuel Lo ha un figlio nato dall’amore con la compagna, la celebre cantante Giorgia. Il bambino si chiama Samuel ed è nato il 18 febbraio 2010. Oggi ha 12 anni.

Biografia

Emanuel Lo, stimato coreografo nato nel 1979 a Roma, fin da giovane ha coltivato un’intensa passione per il mondo della danza. Crescendo con l’influenza di Michael Jackson e l’RnB in generale, è tuttora un grande estimatore della musica black. Oltre a danzare, impara a suonare la batteria, il pianoforte e scrive canzoni. Nel 1996 debutta in vari show televisivi sia su Rai che Mediaset come coreografo e ballerino. Nel frattempo, si esibisce su palcoscenici nazionali e internazionali con artisti del calibro di Ricky Martin, Kylie Minogue, Holly Valance, Luciano Pavarotti e Samantha Mumba. Ha anche collaborato con Kanye West, Lee Ryan (Blue) e Coolio.

Amici Emanuel Lo è il nuovo insegnante di danza del programma televisivo Amici 2022. Sostituisce Veronica Peparini che, dopo nove anni di insegnamento, ha deciso di abbandonare il talent show di Maria De Filippi.

Come si sono conosciuti con Giorgia? Emanuel Lo è il compagno dell’acclamata cantante Giorgia. La coppia è insieme da 20 anni e il loro amore è più vivo che mai. Si sono incontrati nel 2004 durante un concerto della cantante che, inizialmente, non era interessata a lui. Il motivo? La differenza d’età la intimoriva. Ecco come Giorgia ricorda quel periodo in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo:

Cercavo in ogni modo di tenerlo lontano da me. Otto anni più giovane, affascinante, atletico, ero terribilmente gelosa, pensavo: quando sarò invecchiata tu sarai ancora affascinante, che tormento – racconta – Mi sembrava un donnaiolo e non vedevo la buona persona dietro il mio pregiudizio. Ero un po’ pazza come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e, sorprendentemente, ho imparato a non essere gelosa. Lì la tua vita cambia, perché la gelosia nasconde l’insicurezza. Ma anche il tempo è maschilista, dovremmo cambiare questa concezione che l’uomo diventa più affascinante invecchiando e la donna meno attraente, dovremmo riabituare i nostri occhi a vedere un volto con rughe, perché sono belle. E mentre condivido queste riflessioni al telefono con lei, sto facendo esercizi facciali per sollevare le guance.