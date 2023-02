Chi è Enzo Barrenechea? Età, dove è nato, fidanzata e stipendio

Nel bel mezzo di una situazione societaria e di classifica complessa e controversa, la Juventus ha già iniziato a schierare i suoi giovani. Uno dei prospetti più interessanti è Enzo Barrenechea, che potrebbe addirittura debuttare da titolare nella delicata partita contro il Torino.

Enzo Barrenechea è un giovane appassionato nato in Argentina. Attualmente ha una relazione con la sua fidanzata e guadagna uno stipendio che gli permette di mantenere il suo stile di vita.

Enzo Barrenechea è nato a Cordoba, in Argentina, il 22 maggio 2001, quindi ha 21 anni. È appassionato della sua cultura e del suo Paese ed è entusiasta di condividerla con il mondo.

È cresciuto nella provincia di Villa Maria e ha avuto un’infanzia non facile. A soli 10 anni ha dovuto fare a meno della figura del padre, arrestato proprio in quel periodo. Questo fattore condizionò di fatto l’infanzia del giovanissimo calciatore, che aveva già iniziato ad affermarsi nel Sarmiento.

All’età di 13 anni viene notato dagli osservatori del Newell’s Old Boys, lo stesso club che ai tempi aveva scoperto un talento come quello di Leo Messi.

Ha avuto un ottimo impatto a livello giovanile ed è cresciuto costantemente nelle sue capacità, fino a ottenere il suo primo contratto da professionista. Enzo non ha mai esordito con la prima squadra rossonera, ma è stato acquistato dal Sion, una squadra svizzera.

L’esperienza oltralpe non è stata molto fortunata per la Juventus, che ha speso circa 5 milioni di euro per acquistarlo dal Sion nel gennaio 2020.

Nel 2021, nel giorno del suo compleanno, subisce un gravissimo infortunio: gli viene diagnosticata la rottura parziale del legamento crociato che lo costringe a uno stop di 9 mesi.

Ritrova la passione con la formazione Next Gen della Juventus, in Serie C, dove si distingue, segnando 4 gol in 22 presenze, un’impresa impressionante anche considerando il suo ruolo di centrocampista centrale.

Ha anche debuttato, anche se per pochi minuti, con la prima squadra, nella fase a gironi della Champions League contro il PSG. Per lui è stato un sogno che si è avverato ed è stato molto grato per l’opportunità.