Chi è Enzo Decaro? Età, moglie, figli, tic, La Smorfia Massimo Troisi e Lello Arena

Enzo Decaro, nato Vincenzo Purcaro Decaro, è un attore, sceneggiatore e cabarettista italiano nato a Portici il 24 marzo 1958. Ha 64 anni e ha moglie e figli.

È stato uno dei principali esponenti della nuova comicità napoletana degli anni Settanta, insieme a Massimo Troisi e Lello Arena. Il prossimo 19 febbraio l’attore di San Giorgio a Cremano Troisi avrebbe compiuto 70 anni, ma scopriamo di più su colui che per anni è stato uno dei suoi migliori compagni artistici.

Pochi sanno che Enzo Denaro si è laureato in Lettere all’Università di Napoli. Tuttavia, la sua carriera prende una direzione diversa. Enzo inizia presto a fare teatro, dove insieme ad alcuni amici, tra cui Massimo Troisi e Lello Arena, forma il gruppo Rh-Negativo, con cui inaugura un nuovo tipo di teatro che attinge alla farsa napoletana e al cabaret. I tre raggiungono presto il successo di pubblico. Tuttavia, nei primi tempi, il gruppo non era nemmeno pagato e la recitazione avveniva quasi esclusivamente per gusto e passione. Era difficile per loro permettersi abiti eleganti e accessori raffinati. Piuttosto, sul palcoscenico utilizzavano costumi piuttosto scarsi ed essenziali, quasi grossolani.

Il gruppo Rh-Negative fu ribattezzato prima I Saraceni e poi La Smorfia. Con quest’ultima sono rimasti De Caro, Troisi e Arena. Dopo il successo in vari programmi televisivi, tra cui il programma del sabato sera condotto da Pippo Baudo, “Luna Park”, e lo spettacolo teatrale “Così è (se vi piace)”, il trio si sciolse definitivamente. I motivi, secondo le parole di Troisi, sono da attribuire a divergenze artistiche tra lui e Decaro.

In seguito, ha continuato a lavorare come artista in vari modi, tra cui come regista e attore televisivo e teatrale. Ha partecipato a molti film e telefilm, come le fiction “Una donna per amico 1 e 2” dal 1998 al 2001, “Madre Teresa” nel 2003 e “Provaci ancora prof!” dal 2005 al 2017 (interpretava il marito di Veronica Pivetti). Più recentemente, nel 2016, ha recitato in “Una pallottola nel cuore 2” con il protagonista della serie Gigi Proietti.

La moglie e i figli di Enzo Decaro sono tic negli occhi dell’attore del trio La Smorfia insieme a Massimo Troisi e Lello Arena.

L’attore napoletano, fondatore del gruppo La Smorfia con Massimo Troisi e Lello Arena, è alto e il suo segno zodiacale è l’Ariete.Ha debuttato nel 1977, e il periodo di apprendistato in teatro è stato davvero lungo.

Nonostante il trio si sia sciolto, tra Decaro e Troisi è sempre rimasta una grande amicizia, e la morte del “Comico dei sentimenti”, soprannominato anche “Pulcinella senza maschera” (dal nome della leggenda del personaggio nel carnevale della sua città natale), ha segnato profondamente la vita dell’attore, suscitando non poco dolore. A Sua Immagine, Enzo Decaro ha rivelato: “Nonostante siano passati tutti questi anni, non ho tutto questo distacco emotivo […]. Mi costa sempre un po’ di fatica parlarne, ma mi fa anche molto piacere poter ricordare questo top player, questo numero uno, questo suo genio messo al servizio degli altri. Massimo era un mito mite, non gridava mai per affermare le sue idee, ma non faceva mai un passo indietro quando credeva di fare la cosa giusta. È stato un grande poeta del Novecento italiano, e spero che questo suo valore venga riconosciuto. Ogni idea, anche cinematografica, che aveva, aveva alla base la poesia”.