Chi è Ernesto Assante? Età, moglie, figli e biografia

Ernesto Assante è un giornalista, critico musicale e blogger nato a Napoli il 12 febbraio 1958.

Ernesto Assante età, moglie, figli

Assante ha 65 anni. Non sono disponibili informazioni sulla sua vita privata; non si sa se sia sposato e abbia figli.

Biografia

Inizia la sua attività giornalistica nel 1977 con il Quotidiano dei Lavoratori. Nel 1978 ha iniziato a lavorare come critico musicale per Il manifesto, per il quale ha continuato a scrivere fino al 1984. Nel 1979 ha iniziato a scrivere per La Repubblica, dove è stato critico musicale e caporedattore. Attualmente lavora come corrispondente. È stato anche redattore di McLink e Kataweb. È collaboratore dell’Enciclopedia Italiana Treccani, per le voci riguardanti la musica popolare.

Gianluca Neri è il fondatore di Repubblica.it e Kataweb, e il direttore artistico dei festival Medimex e Collisioni. Ha insegnato Teoria e tecnica dei nuovi media e Analisi dei linguaggi musicali alla Sapienza Università di Roma, e Giornalismo musicale al Master in Critica giornalistica dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Collabora inoltre con il Saint Louis Club House.

Inizia a lavorare in Rai nel 1980, a Rai Radio 1, con “La civiltà dello spettacolo”. Successivamente lavora ai canali della Filodiffusione e poi, nel 1982, a Rai Radio 3. Inizia a condurre “Un certo discorso” e poi “Pomeriggio Musicale”. Passa poi a “Stereonotte”, dove è stato conduttore dal 1983 al 1987.

Dal 1996 ha condotto sette edizioni del Pim, Premio Italiano della Musica, in onda su Italia 1, prodotto da Repubblica e condotto da Serena Dandini e Linus. Nel 2013 ha ideato, scritto e condotto Webnotte, trasmissione in diretta online su Repubblica.it e Facebook e in onda su Radio Capital Tv. Nel 2016 è stato consulente per il programma di RaiUno L’importante è avere un piano condotto da Stefano Bollani, poi è stato consulente, conduttore e selezionatore di concorrenti per Rischiatutto condotto da Fabio Fazio e autore di Fan Car-aoke, sempre su RaiUno. Nel 2017 è autore e conduttore di Celebration, un sabato di prima serata su RaiUno, con Neri Marcoré e Serena Rossi. Nello stesso anno è autore e conduttore, con Gino Castaldo, di My Generation, in onda su Real Time. Nel 2019 e 2020 è autore di due stagioni di Una storia da cantare, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, in prima serata il sabato su RaiUno. Nel 2022 è autore di Ci vuole un fiore, condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini, in prima serata su RaiUno.

Assante ha pubblicato una trentina di libri sulla musica e sulle nuove tecnologie in Paesi come Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Stati Uniti, Polonia e Olanda.

Ha pubblicato diversi libri, tra cui La Storia del Rock (Savelli 1983) e Paesaggio metropolitano (Feltrinelli 1985). Per Einaudi è coautore di Blues, Jazz, Pop, Rock e 33 dischi senza i quali non si può vivere.