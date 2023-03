Chi è Fabrizio Biggio? Età, carriera, Fiorello, moglie e figli

Sapevate che Fabrizio Biggio ha partecipato al Festival di Sanremo? Ecco alcune curiosità sull’attore e conduttore televisivo!

Fabrizio Biggio è un attore e conduttore televisivo italiano. Di origine toscana, è nato da padre pugliese e madre francese. È noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva I soliti idioti, di cui è protagonista insieme all’amico e collega Francesco Mandelli. Ecco alcune curiosità imperdibili sulla sua vita professionale e privata!

Nome completo: Fabrizio Biggio

Data e luogo di nascita: 27 giugno 1974, Firenze, Italia

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Attore, conduttore

Moglie: Valentina De Ceglie

Social: Instagram

Fabrizio Biggio, carriera

Debutta in televisione nel 1997 nella trasmissione La zanzara in classe, ma è nel 2000 che inizia il sodalizio professionale con Francesco Mandelli, che gli farà guadagnare grande popolarità tra i più giovani.

Sono I soliti idioti, un duo comico il cui lavoro li ha fatti approdare anche al Festival di Sanremo. Sono apparsi per la prima volta come ospiti nel 2012, per poi tornare nel 2015 in gara con il brano Vita d’inferno.

Nel 2011 è uscito con grande successo il primo film di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, I soliti idioti. Il film ha guadagnato un totale di dieci milioni e mezzo di euro al botteghino.

Nel 2010 ha condotto Ventura Football Club con Simona Ventura su Radio 1. Come doppiatore, ha prestato la voce all’ottava stagione di Beavis and Butt-head e ai mostri a due teste Terry e Terri del film d’animazione Monsters University.

Dal 2017 è tornato a comparire in televisione nello Stracult Live Show, che va in onda in seconda serata su Rai2 con Andrea Delogu e Marco Giusti. Lo show è andato in onda fino al 2020, mentre nel 2022 apparirà al fianco di Fiorello in Viva Rai 2.

Francesco Biggio: vita privata

Francesco Biggio è felicemente sposato con Valentina De Ceglie, una donna meravigliosa che è in grado di gestire la sua disordinatezza e confusione.

In un’intervista a Grazia, l’attore ha dichiarato di essere molto disordinato e che le sue precedenti fidanzate non lo accettavano. Tuttavia, Valentina è quella giusta per lui e insieme hanno due figli.

Chi è la moglie di Fabrizio Biggio, Valentina De Ceglie?

Non abbiamo molte informazioni sulla moglie di Biggio. Dal suo profilo Instagram, sembra che sia vicina alla conduttrice Katia Follesa e che abbia lavorato al programma Detto Fatto. Inoltre, sembra che le piacciano la moda e i viaggi.

Dove vive Fabrizio Biggio?

Valentina e Fabrizio hanno scelto una casa semplice con un bel balcone pieno di fiori profumati. I colori della casa sono tenui, sul beige e sul bianco, e ci sono tanti grandi armadi per contenere tanti bei capi!