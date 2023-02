Chi è Fedez? Età vero nome, mogli, figli, discografia, biografia e profili social

Sono disponibili informazioni su Fedez, tra cui la discografia, la biografia e i profili dei social media.

Federico Leonardo Lucia, noto anche come Fedez, è un noto rapper milanese, nato il 15 ottobre 1989. Ad oggi, Fedez è una delle figure più influenti dello spettacolo italiano.

Fedez ha avuto la passione per la musica fin da giovane, frequentando un liceo artistico fino al quarto anno e dedicandosi poi esclusivamente alla musica. Il suo EP di debutto, Pat-a-Cake, è stato pubblicato nel 2007 e da allora ha ottenuto oltre 60 dischi di platino e sei album.

Fedez è un influencer ampiamente riconosciuto, con un seguito su Instagram di oltre 13 milioni di persone, ed è anche apparso in diversi film e serie televisive. Nel 2021, insieme a Francesca Michielin, si è esibito al Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il brano Chiamami col tuo nome.

Fedez: biografia

Federico Leonardo Lucia, comunemente noto come Fedez, è nato a Milano il 15 ottobre 1989 ed è cresciuto a Buccinasco. A 18 anni pubblica il suo primo EP, Pat-a-Cake, e decide di abbandonare il liceo artistico per dedicarsi alla musica. Nel 2011, dopo un altro EP e un mixtape con vari artisti, pubblica il suo primo album in studio Penisola che non c’è, seguito da un secondo album prodotto da Gué Pequeno e DJ Harsh con vari artisti, tra cui J-Ax e Two Fingerz. Da allora la carriera di Fedez è in ascesa, con un duetto con Max Pezzali nel 2012 e quattro nomination agli MTV Hip Hop Awards.

Dopo il successo di Mr. Brainwash – L’arte di accontentare, che ha raggiunto il disco di platino poco dopo la sua uscita, e la pubblicazione di diversi singoli in classifica, ha fondato Newtopia, un’etichetta discografica indipendente in collaborazione con il rapper J-Ax.

Nel 2014, Fedez è entrato a far parte della giuria di X-Factor e successivamente è tornato come giudice per diverse edizioni.

Nello stesso anno, Fedez ha presentato il suo ultimo album con diversi artisti italiani, che ha rapidamente guadagnato popolarità e ha generato diversi singoli, come il brano Magnifico con Francesca Michielin, proprio come il suo precedente lavoro, Mr. Brainwash – L’arte di accontentare.

Nel 2018 Fedez si è sposato con la nota influencer Chiara Ferragni, con la quale ha due figli: Leone, nato il 19 marzo 2018, e Vittoria, nata il 23 marzo 2021.

A un anno dall’uscita del suo quinto album, Paranoia Airlines, che vanta collaborazioni con artisti italiani e internazionali, Fedez ha vinto la prima edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Successivamente, ha annunciato il progetto Scena Unita per fornire assistenza ai lavoratori dello spettacolo colpiti dalla pandemia di Coronavirus. Grazie al suo impegno, è stato premiato con l’Ambrogino d’oro insieme alla moglie.

Nel 2021, insieme a Francesca Michielin, parteciperà al Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome.

Nel 2021, Fedez assume il ruolo di conduttore dello show comico italiano Amazon Original LOL: Chi ride è fuori, che debutta su Prime Video il 1° aprile. Continua la sua partecipazione al programma per la seconda e la terza edizione e recita, insieme alla sua famiglia, nella serie Amazon Original uscita il 9 dicembre 2021, The Ferragnez – The Series. Questa serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che uscirà nel 2023.

Il 17 marzo 2022, Fedez ha condiviso su Instagram Stories un messaggio accorato con i suoi follower, annunciando di essere affetto da una malattia che richiedeva un viaggio importante. Una settimana dopo, l’artista ha rivelato di aver subito un intervento chirurgico a causa di un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Per saperne di più su questa storia, consultate il nostro articolo: Fedez annuncia la sua malattia.

Nel 2022, Fedez tornerà a ricoprire il ruolo di giudice di X Factor.

