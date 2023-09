Chi è Filippo Gili marito di Vanessa Scalera? Età, lavoro e figli

Vanessa Scalera, l’acclamata attrice nata a Mesagne il 5 aprile 1977, è da tempo legata sentimentalmente all’attore e regista teatrale Filippo Gili. Questa coppia di artisti mantiene una discrezione notevole, poiché ci sono pochissime foto pubbliche che li ritraggono insieme.

Chi è Filippo Gili?

Filippo Gili, nato a Roma nel 1966, è un talentuoso artista con una carriera teatrale di notevole prestigio. Ha ottenuto il suo diploma presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico ed è stato impegnato in produzioni teatrali dirette da figure di spicco come Luca Ronconi. Tuttavia, la sua vera passione si trova dietro le quinte, dove eccelle come regista teatrale, portando vita e creatività al palcoscenico.

Il Percorso di Vanessa Scalera

Vanessa Scalera è originaria di Mesagne, una città situata in provincia di Brindisi. Ha iniziato la sua formazione artistica a Roma, dove ha frequentato la scuola di teatro La Scaletta, sotto la guida di Antonio Pierfederici. Le sue prime esperienze teatrali includono spettacoli di rilievo come “Il Collezionista” con Giancarlo Zanetti e Laura Lattuada nel 1999, “L’Amico di Tutti” con Johnny Dorelli nel 2000 e “La Coscienza di Zeno” con Massimo Dapporto nel 2003.

Nel mondo del cinema, Vanessa Scalera ha lavorato con registi rinomati, tra cui Marco Bellocchio in “Vincere” nel 2009 e “Bella Addormentata” nel 2012, oltre a Nanni Moretti in “Mia Madre” nel 2015. Tuttavia, il suo grande successo televisivo è giunto nel 2019 con “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore,” in cui ha interpretato il ruolo della protagonista.

La vita di Vanessa Scalera e Filippo Gili è avvolta da un alone di mistero, poiché preferiscono mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. La loro unione, basata sulla passione per l’arte e la recitazione, sembra fiorire in privato, permettendo loro di concentrarsi sulle loro carriere e sulla loro intimità senza distrazioni.