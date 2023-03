Chi è Francesca Reggiani? Età, carriera, marito, teatro, vita privata, figlia

La famosa attrice Francesca Reggiani sarà negli studi di Verissimo questo pomeriggio e svelerà a Silvia Toffanin tutti i suoi segreti. Dalla vita privata alla carriera, nulla sarà off limits. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo in anteprima.

Chi è Francesca Reggiani?

Francesca Reggiani è un’attrice e cantante italiana. Ha iniziato la sua carriera come attrice bambina ed è apparsa in numerosi film e serie televisive. È nata a Roma il 21 novembre 1963. Ha debuttato come attrice all’età di cinque anni nel film La Bambola di Satana del 1968. Da allora è apparsa in oltre cinquanta film e serie televisive.

La Reggiani è sposata con l’attore e regista italiano Michele Placido dal 1988. Insieme hanno due figli.

Francesca Reggiani è nata a Milano il 1° luglio 1959; oggi ha 63 anni ed è del segno del Cancro. La sua passione per la recitazione nasce quando, ancora giovanissima, decide di frequentare la scuola di Gigi Proietti. Alla fine del percoso si diploma al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” e inizia con i primi debutti televisivi, tra cui ricordiamo: La TV delle ragazze, il programma comico Avanzi, i Disokkupati, La posta del cuore e, infine, Convenscion su Rai2. Vista la sua bravura, viene chiamata anche da Mediaset e da Canale 5, dove recita nella serie Caro maestro (1996 e 1997). Inizia anche la sua passione per il teatro e scrive diversi spettacoli: il monologo Non è Francesca nel 1992, Agitarsi prima dell’uso, Strati d’animo, Punti di vista, Patty e molti altri. Seguono numerosi ruoli televisivi, tra i più recenti la partecipazione nel 2018 al remake de La TV delle ragazze dal titolo La TV delle ragazze – Gli Stati Generali, in onda su Rai 3. Negli ultimi anni si è dedicata completamente al teatro. Il suo nuovo spettacolo si chiama “Il gatto morto” e lo sta portando in tutti i teatri d’Italia.

Vita privata: marito e figlia

La famosa stand-up comedian, attrice e conduttrice è molto gelosa della sua privacy, infatti sembra che sia sposata da sette anni, ma l’identità dell’uomo non è mai stata rivelata. È molto riservata e la sua vita privata è avvolta nel mistero. Sappiamo, però, che ha una figlia di nome Enrica Accascina, che la madre ha sempre definito “un miracolo”, perché prima di lei ha subito tre interruzioni involontarie di gravidanza. Lei e la figlia sembrano essere molto unite; tra le ultime foto delle due, spicca questa in cui si trovano a Parigi per visitare insieme mostre d’arte, una grande passione che le unisce.

Francesca Reggiani è un’incredibile intrattenitrice e attrice. Negli ultimi anni si è dedicata al teatro, scrivendo e dirigendo nuovi spettacoli, con particolare attenzione ai monologhi. Ha girato l’Italia, interpretando personaggi iconici come Sophia Loren e Giorgia Meloni. Il suo ultimo spettacolo, “Gatta morta”, sta riscuotendo un grande successo ed è attualmente in tournée in tutta Italia. La Rai le ha addirittura chiesto di esibirsi in prima serata.