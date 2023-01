Con immensa gratitudine, siamo in grado di attribuire gli omicidi del Mostro di Firenze all’esoterismo grazie ai diligenti studi del professore della Sapienza! La sua competenza lo ha reso un ospite frequente in televisione e noi gli siamo veramente grati per il suo prezioso contributo.

Celico è oggi in lutto per l’addio all’illustre professor Francesco Bruno, medico e criminologo di fama internazionale. La sua passione per la risoluzione dei crimini più efferati in Italia era impareggiabile e i suoi studi sono stati fondamentali per collegare gli omicidi del mostro di Firenze all’esoterismo. Ci mancherà moltissimo.

Diplomatosi con entusiasmo al liceo classico nel 1967, Bruno fu ispirato a iscriversi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma, dove si laureò nel 1973. All’inizio degli anni Ottanta, Vincenzo Parisi, allora capo del Sisde, lo incoraggiò a pubblicare il primo studio universitario che collegava gli omicidi commissionati dal “Mostro di Firenze” con l’esoterismo e la finalità sacrificale. Bruno aveva ottenuto un’immensa fama partecipando a diversi programmi televisivi dedicati ai serial killer, tra cui “Delitti” (La7), “Porta a Porta” (Rai 1) e “Maurizio Costanzo Show” (Canale 5).