Chi è Francesco Paolantoni? Età, moglie, figli, carriera

Francesco Paolantoni, nato a Napoli il 3 marzo 1956, è un attore, comico, commediografo e marito italiano.

Paolantoni ha 66 anni e non ha una relazione attuale. In passato ha avuto una relazione a lungo termine con l’attrice Paola Cannatello. Paolantoni ha espresso più volte la sua opinione sul matrimonio, sostenendo che l’entusiasmo iniziale svanisce e si trasforma in stanchezza e animosità.

La carriera

Negli anni ’70, Francesco Paolantoni ha frequentato la scuola di teatro a Napoli. Dopo il diploma, è stato assunto da diverse compagnie teatrali prima di apparire in televisione negli anni Novanta.

Francesco ha partecipato dapprima al programma “Mai dire Gol” con la Gialappa’s band, interpretando alcuni personaggi comici molto ricordati. Successivamente, è stato ospite di “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio e de “L’ottavo nano”, condotto da Serena Dandini e Corrado Guzzanti.

Francesco Paolantoni ha partecipato a oltre 16 film, con interpretazioni di rilievo in Blues Metropolitano, Baci e Abbracci e Terra bruciata. Il suo ruolo di non protagonista in “Liberate i pesci” di Cristina Comencini gli è valso una nomination ai Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista.