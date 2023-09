Chi è Francesco Procopio? Moglie e figli

Chi è Francesco Procopio?

**Francesco Procopio**, ospite del programma “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino su Rai 2, è un noto comico e attore italiano. Nato il 23 maggio 1969 a Napoli, Procopio si è formato artisticamente presso il Teatro Comico Napoletano, la stessa scuola teatrale che ha visto la nascita di talenti come Vincenzo Salemme. Per trent’anni, il teatro è stato il fulcro della sua vita e carriera, ma la sua passione per l’arte dell’intrattenimento non si è fermata qui.

Procopio nel Mondo del Cinema

Nonostante il teatro rimanga la sua principale occupazione, **Francesco Procopio** ha avuto l’opportunità di fare qualche apparizione cinematografica. Ha lavorato a fianco di artisti del calibro di Biagio Izzo e Renato Carpentieri, quest’ultimo considerato dallo stesso Procopio come una figura paterna nel mondo artistico.

Tra i suoi lavori più rilevanti, ricordiamo:

– “Un’estate ai Caraibi” (2009) di Carlo Vanzina, dove ha interpretato Antonio.

– “Si accettano miracoli” (2015) di Alessandro Siani.

– “Arrivano i Prof” (2018) con Claudio Bisio.

Successi Televisivi di Francesco Procopio

Tuttavia, è la televisione a regalare a Procopio le soddisfazioni più grandi della sua carriera. L’attore napoletano è stato scelto per interpretare due personaggi molto amati dal pubblico italiano: il Dott. Anceschi nella serie TV “L’Allieva” e Sergio Massaro in “Un posto al sole”.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Francesco Procopio, non sono disponibili molte informazioni. Non è noto se l’attore abbia una compagna o dei figli.