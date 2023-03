Chi è Francesco Venditti figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo? Età, lavoro e biografia

Conoscete l’appassionato Francesco Venditti! Dalla sua accattivante biografia alla sua vita privata, immergetevi nel mondo di questo attore di talento, figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo.

Figlio di due artisti, Francesco Venditti ha seguito le orme della madre e ha ottenuto un grande successo come attore e doppiatore. Da anni, ormai, lo vediamo protagonista di film e telefilm sui nostri schermi. Diamo un’occhiata più da vicino alla sua vita, dalla biografia alla vita privata. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo individuo appassionato e talentuoso!

Francesco Venditti: biografia

Nato il 27 agosto 1976, Francesco Venditti era destinato alla grandezza, come suggerirebbe il suo segno zodiacale della Vergine. Il padre, il celebre cantautore Antonello Venditti, e la madre, la talentuosa attrice Simona Izzo, hanno avuto una relazione di diversi anni prima di separarsi quando Francesco aveva solo due anni.

Francesco Venditti ha seguito con passione le orme della madre e ha esordito nel 1996 con il film Vite strozzate, diretto da Ricky Tognazzi, compagno di Simona Izzo. Ha poi recitato in Camere da letto, diretto dalla madre, oltre che in Almost Blue, Commedia sexy, Romanzo criminale dove interpretava il Bufalo e A mano disarmata. Il suo entusiasmo per il mestiere era evidente in ogni ruolo che affrontava.

Abbiamo avuto la fortuna di vedere il talento dell’attore romano in numerosi film, fiction e serie televisive, da Lo zio d’America a Svegliati amore mio, da Il Grande Torino (dove interpreta Eusebio Castigliano) a Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? Le sue interpretazioni sono state a dir poco notevoli!

Francesco Venditti: vita privata

Francesco Venditti si è unito con gioia alla sceneggiatrice Alexandra La Capria, dalla quale ha avuto due bellissimi figli, Alice e Tommaso. In seguito, il matrimonio con Cristina, che non fa parte del mondo dello spettacolo, lo riempie di gioia e gli regala altri due splendidi figli, Leonardo e Mia.

Francesco Venditti è ferocemente protettivo nei confronti della sua vita privata e la sua seconda moglie rimane avvolta nel mistero. È notoriamente discreto quando si tratta della sua ricchezza e si descrive umilmente come un individuo riservato.

Ha dichiarato ardentemente a Today is Another Day di essersi dedicato all’auto-riflessione, che gli ha permesso di ottenere una comprensione più profonda di se stesso, anche grazie al legame che condivide con i suoi genitori.

Ricky Tognazzi, il compagno di Simona Izzo, gode della massima stima, quasi fosse un secondo padre.

Dove vive l’appassionato Francesco Venditti?

Francesco e Cristina, insieme ai loro amati figli Leonardo e Mia, sono orgogliosi di chiamare casa il vivace quartiere Trastavere di Roma, lo stesso dove risiedeva il padre di Francesco.

Scoprite 5 fatti sorprendenti su Francesco Venditti! Questo straordinario personaggio ha raggiunto molti traguardi e c’è molto da imparare su di lui! Dagli incredibili risultati della sua carriera agli hobby unici che ama, questa persona è sicuramente in grado di ispirarvi e stupirvi!

Si rifiuta di avere un profilo Instagram!

È appassionato di lettura di libri!

Ha ammesso con grande emozione che da ragazzo la musica lo riempiva solo di dolore, ricordandogli la perdita dell’amato padre.

Adora la canzone di Calcutta Cosa mi manchi a fare, perché gli riporta alla mente il meraviglioso viaggio in Puglia con i suoi amati figli.

Ha condiviso con entusiasmo con Today is Another Day che sua figlia Alice si era innamorata perdutamente di una ragazza meravigliosa, Serena. Anche prima che Alice glielo dicesse, Venditti aveva già sospettato che tra loro stesse sbocciando qualcosa di speciale. Ora considera la compagna di sua figlia come un’altra figlia.