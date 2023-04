Chi è Gabriele Gregorini, l’ex compagno di Martina Stella

Tutto quello che c’è da sapere su Gabriele Gregorini, l’ex compagno di Martina Stella

Chi è Gabriele Gregorini: l’hair stylist delle star

Se non conoscete ancora Gabriele Gregorini, sappiate che è un talentuoso hair stylist che si è fatto strada nel mondo del cinema e della televisione. Grazie alla sua professione, Gregorini ha avuto modo di incontrare l’attrice romana Martina Stella, con la quale ha avuto una relazione sentimentale e una figlia, Ginevra. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla vita professionale e personale di Gabriele Gregorini e il suo rapporto con l’attrice.

La carriera di Gabriele Gregorini

Nonostante non siano note le informazioni riguardanti il luogo e la data di nascita di Gabriele Gregorini, ciò che è certo è il suo successo nel campo della bellezza. L’hair stylist ha lavorato per innumerevoli produzioni televisive e cinematografiche, condividendo spesso sul suo profilo Instagram gli scatti del suo lavoro e dei suoi momenti dietro le quinte.

Gabriele Gregorini e Martina Stella: una storia d’amore

Nel 2011, durante le riprese della serie televisiva Tutti pazzi per amore 3, Gabriele Gregorini e Martina Stella si incontrano per la prima volta. Da quell’incontro nasce una storia d’amore che porta alla nascita della loro figlia, Ginevra. Purtroppo, dopo soli due anni di relazione, la coppia si separa a causa di alcune incomprensioni. Tuttavia, entrambi hanno fatto il possibile per mantenere un rapporto amichevole, soprattutto per il bene della piccola Ginevra.

In un’intervista rilasciata a Chi, l’attrice Martina Stella parla con affetto del suo ex compagno:

“C’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene, di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore”.

Curiosità su Gabriele Gregorini

Per concludere, ecco alcune curiosità riguardo Gabriele Gregorini: