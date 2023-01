Chi è Gaia De Laurentiis? Età, figli, marito, compagno, vita privata, malattia

Dopo il trionfale diploma al Piccolo Teatro Studio di Milano, Gaia De Laurentiis debutta in televisione nel 1992 con un ruolo da protagonista in Camilla parlami d’amore. Con entusiasmo si è poi calata nel ruolo di conduttrice del programma Target di Canale 5, ruolo che ha ricoperto fino al 1997 con grande entusiasmo.

Gaia De Laurentiis si è affermata nel mondo dello spettacolo negli anni Duemila: la ricordiamo come conduttrice di Stanza a sorpresa nel 2004 e inviata di Stranamore nel 2008, oltre che protagonista di una serie di infomercials per Mediaset. CentoVetrine l’ha vista nel suo ruolo più amato, quello di Gaia Fanizza, ma c’è molto di più nella sua vita: cosa le è successo e cosa sta facendo ora? Scopriamolo!

Gaia De Laurentiis vive oggi la sua vita migliore! Ha raggiunto la mezza età ed è uno spettacolo bellissimo da vedere. Il suo peso e la sua altezza fanno invidia a molti. Ha un ex compagno e un amato marito. Insieme, stanno crescendo una bella famiglia. Gaia è appassionata di tutto ciò che fa.

Nata il 25 febbraio 1970 a Roma, la passionale Gaia De Laurentiis è nata sotto il segno dei Pesci, è alta 169 centimetri e pesa 58 chilogrammi. Sua madre Lucia è una pianista e suo padre Carlo è un regista teatrale. Gaia ha quattro figli: Sebastiano con il produttore Fernando Ghia, Agnese dal matrimonio con il regista televisivo Maurizio Catalani, Emma e Massimo dall’attuale coniuge Ignazio Ardizzone, neuropsichiatra infantile. Gaia porta con orgoglio il cognome della madre per la sua carriera.

Gaia De Laurentiis è una straordinaria interprete teatrale che continua a perseguire la sua passione per la recitazione. Nonostante l’emergenza Covid, non è stata dissuasa dalla sua vocazione e ha recentemente recitato in L’inquilina del piano di sopra di Pierre Chesnot, per la regia di Stefano Artisunch e Ugo Dighero. Nel 2017 è tornata a condurre Missione Green su La5, ma è il palcoscenico ad accendere la sua vera passione. La sua etica del lavoro e la sua dedizione al mestiere sono innegabili ed è sicura di affascinare il pubblico per molti anni a venire.

Gaia De Laurentiis è un’attrice appassionata, ma il suo vero amore sono i suoi figli. In un’intervista rilasciata alla rivista Insieme, ha raccontato le sue esperienze di madre, molto diverse da un figlio all’altro. Ha parlato del suo desiderio di tenere separati il lavoro e la vita privata, motivo per cui non usa molto i social media e non sono chiari gli anni di nascita dei suoi figli. Il primogenito, Sebastian, è un pilota di aerei e si ritiene sia nato nel 1995, seguito da Agnes nel 2000 e da Emma e Maximus nel 2006 e 2007.

Sono così fortunata ad avere un lavoro che mi appassiona e ad avere il sostegno di mio marito che mi assiste in tutto. Ho trovato il mio equilibrio quando ho iniziato a stabilire delle priorità e ho capito che è impossibile fare tutto alla perfezione nella vita. I miei figli sono la mia priorità numero uno e sono disposta a fare qualsiasi sacrificio per loro. Per esempio, non potrei mai immaginare di stare lontano da casa per mesi a causa di una tournée, come ha detto Gaia De Laurentiis a proposito della sua attuale e gioiosa routine.