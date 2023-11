Chi è Giacomo Ferrara interpreta Spadino Anacleti a Suburra: età, altezza, peso, origini, fidanzata

Giacomo Ferrara, noto per il suo ruolo di Alberto Spadino Anacleti nella celebre serie “Suburra” distribuita da Netflix, è un attore italiano di grande talento. In questa breve guida, esploreremo la sua carriera, la sua vita personale e alcune curiosità su questo giovane artista.

Un Personaggio Indimenticabile: Spadino Anacleti

Giacomo Ferrara è diventato famoso grazie alla sua interpretazione di Alberto Spadino Anacleti, il fratello del boss del clan zingaro degli Anacleti, nella serie “Suburra”. Il personaggio di Spadino è complesso e affronta tematiche sensibili, come la sua omosessualità e il desiderio di liberarsi dalle catene della famiglia e del clan. Grazie alla sua abilità nell’interpretare questo ruolo, Ferrara è diventato uno dei personaggi più amati dello show, affiancando il collega Alessandro Borghi.

L’Attore Semplice con una Passione per Roma

Giacomo Ferrara, originario dell’Abruzzo, si descrive come un ragazzo semplice con una testa dura. Ama profondamente Roma e trova il tempo per visitare il Parco di Villa Pamphili con il suo amato cane, Marylou, una bassotta tedesca. Questo attore ha una forte connessione con la città eterna, che ha contribuito a plasmare la sua carriera.





La Sua Carriera e Gli Inizi

Dopo aver frequentato il liceo della comunicazione a Chieti, Giacomo Ferrara ha fatto il grande passo trasferendosi a Roma per studiare presso l’Accademia Corrado Pani e perseguire il suo sogno di diventare attore. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2015 con il film “Suburra,” diretto da Stefano Sollima e tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo. È stato proprio in questo film che ha interpretato per la prima volta il ruolo di Spadino. Ferrara ha ammesso che non condivide molte caratteristiche con il suo personaggio, sottolineando le profonde differenze culturali.

Un Attore in Crescita

Dopo il successo nel film “Suburra,” Giacomo Ferrara ha continuato a interpretare il ruolo di Spadino nella serie televisiva omonima. La serie è stata ampiamente apprezzata e ha consolidato la sua fama come attore di talento. Ferrara è apparso anche in altri progetti, tra cui il film “Guarda in alto” nel ruolo di un panettiere sognatore e nel film “Il Permesso – 48 Ore Fuori” nel ruolo del carcerato Angelo.

Vita Personale e Curiosità

Nato a Villamagna, in provincia di Chieti, il 24 novembre 1990, Giacomo Ferrara è del segno del Sagittario. Cresciuto in una famiglia di albergatori, ha trascorso la sua infanzia immerso nella bellezza naturale della Majella. Oltre alla recitazione, è un appassionato di musica e ha recentemente intrapreso una carriera da cantante, collaborando con la cantautrice Angelica nel singolo “Vecchia novità” uscito nel 2019.

Giacomo Ferrara è alto 175 centimetri, astemio e non fumatore. È noto per essere molto riservato sulla sua vita privata, ma è ufficialmente fidanzato con la collega Cristina Del Grosso. In passato, c’erano voci su una presunta relazione tra lui ed Emma Marrone, ma entrambi hanno smentito tali speculazioni, definendosi semplicemente ottimi amici. Ferrara ha stretto amicizia con alcuni artisti del panorama rap italiano, come Coez, Salmo e Carl Brave, durante le riprese di “Suburra.”

In conclusione, Giacomo Ferrara è un attore talentuoso che ha conquistato il cuore del pubblico grazie al suo ruolo indimenticabile in “Suburra.” La sua passione per la recitazione e la musica lo rendono una figura affascinante nell’ambito dello spettacolo italiano.