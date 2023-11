Chi è Giada Desideri: La moglie di Luca Ward

Una Vita e una Carriera di Successo

Giada Desideri, nata il 17 gennaio 1973 a Roma, è una delle attrici più celebri e talentuose del panorama teatrale, televisivo e cinematografico italiano. La sua carriera è iniziata a soli 13 anni quando è stata scoperta da un fotografo della prestigiosa Ford Model Agency di New York. La passione di Giada per la recitazione l’ha portata a trasformare il suo amore per l’arte drammatica in una professione concreta. Ha studiato recitazione a Los Angeles, aprendo la strada a una carriera di successo.

Dal Debutto alla Popolarità con “Un Posto al Sole”





Il debutto televisivo di Giada è avvenuto con la partecipazione alla serie “I ragazzi del muretto,” ma la svolta decisiva è arrivata quando ha ottenuto il ruolo di Claudia Costa nella popolare serie “Un posto al sole” nell’agosto del 1996. Da allora, ha preso parte a numerose altre fiction di successo, tra cui “Non lasciamoci più,” “Dio vede e provvede,” “Una donna per amico 2,” e “Don Matteo 3.”

Amore e Famiglia con Luca Ward

Oltre alla sua carriera luminosa, Giada Desideri è conosciuta anche per la sua relazione sentimentale con il collega e doppiatore Luca Ward. I due attori hanno unito le loro vite in matrimonio nel 2013, consolidando una relazione profonda e duratura. La loro storia d’amore ha attraversato momenti difficili, come la perdita del loro terzo figlio a causa di un aborto spontaneo, ma ha resistito alle avversità e si è rafforzata nel tempo.

La coppia ha avuto la gioia di accogliere due figli, Lupo e Luna, e ha costruito una famiglia molto unita. I fan di Giada e Luca apprezzano molto i momenti speciali che la coppia condivide sui social media, in particolare su Instagram, dove Giada condivide spesso scatti della loro vita quotidiana.

La Malattia di Luna e la Forza della Famiglia

Luca Ward ha recentemente condiviso pubblicamente la notizia della malattia genetica che ha colpito la loro figlia Luna, nata nel 2010. L’attore ha parlato apertamente del senso di colpa che ha provato riguardo alla trasmissione del gene responsabile della malattia. In questi momenti difficili, Giada si è dimostrata una madre coraggiosa e forte, dedicando completamente se stessa ai suoi figli e rinunciando temporaneamente alla sua carriera per essere al loro fianco. Luca ha elogiato la forza delle donne, in particolare quella della sua amata moglie, sottolineando come sia grazie a loro che il mondo trova il suo equilibrio.

Con una carriera brillante e una famiglia unita, Giada Desideri e Luca Ward continuano a ispirare il pubblico italiano, diffondendo un messaggio di amore e forza. Il loro legame speciale continua a brillare come una stella nel panorama dell’industria cinematografica e televisiva italiana.