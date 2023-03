Chi è Giancarlo Giannini? Età, moglie e figli

Giancarlo Giannini è un noto attore e doppiatore, nato il 1° agosto 1942 a La Spezia.

Giancarlo Giannini è sposato e ha figli.

Giancarlo Giannini ha 80 anni ed è stato precedentemente sposato con l’attrice e regista Livia Giampalmo dal 1967 al 1975. Da questa unione sono nati due figli: Lorenzo, scomparso nel 1987, e Adriano, che ha debuttato come attore nel 2001 con il film “Alla rivoluzione su due cavalli” di Maurizio Sciarra. Giannini si è risposato nel 1983 con l’attrice Eurilla del Bono, dalla quale ha avuto altri due figli, Emanuele e Francesco.

Biografia

Giannini frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma e debutta nel cinema nel 1965 in “Fango sulla metropoli” di Gino Mangini. Il successo arriva solo nel 1970, quando recita in “Dramma della gelosia – tutti i particolari in cronaca” di Ettore Scola. È la collaborazione con la regista Lina Wertmüller a portarlo alla ribalta e a fargli vincere un Nastro d’argento come miglior attore (1973, per “Mimì metallurgico”), il premio come miglior attore a Cannes (1973, con “Film d’amore e d’anarchia”) e una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista (1977, per il ruolo di Pasqualino Settebellezze).

Nel corso della sua carriera, ha lavorato con alcuni dei più famosi registi del settore, come Luchino Visconti, Mario Monicelli, Dino Risi e Nanni Loy. Inoltre, ha collaborato con i registi internazionali Francis Ford Coppola (New York Stories, 1989) e Ridley Scott (Hannibal, 2001).

La voce roca di Giannini ha contribuito alla popolarità tra il pubblico italiano di star come Al Pacino, Jack Nicholson, Michael Douglas e Gérard Depardieu, di cui ha doppiato i film.

Nel marzo 2013 ha ripreso la sua carriera di regista con il film Ti ho cercata in tutti i necrologi, di cui è stato anche protagonista e produttore. Nel 2018 ha partecipato ai film L’acchiappatore era una spia e Notti magiche. Nel 2021 interpreterà Andrea del Verrocchio nella serie Leonardo.