Chi è Gigi Marzullo? Età, moglie, figli, malattia, dove abita, domande

Gigi Marzullo, appassionato giornalista, conduttore televisivo e personaggio televisivo italiano, proviene dalla bella città di Avellino ed è nato il 25 luglio 1953. Attualmente risiede nella vivace città di Roma.

Dopo 20 anni di vita insieme, Gigi Marzullo e Antonella De Iuliis si sono finalmente sposati nel 2018. A 69 anni, Gigi è un marito amorevole e patrigno del figlio di Antonella avuto da una precedente relazione. Nonostante non abbiano figli propri, la loro relazione è ancora un amore profondo e appassionato. In un’intervista, Marzullo ha espresso la sua gioia di essere finalmente sposato con l’amore della sua vita.

Mi sono dedicato con tutto il cuore al mio lavoro e non l’ho mai messo in discussione. Ma poi ho sposato una donna che aveva già un figlio e improvvisamente ho avuto una famiglia. Credo fermamente che si debba prendere ciò che la vita ci offre e trarne il meglio.

Già noto come lo scapolo più ambito di Rai Uno, prima di questa unione aveva avuto un solo incontro romantico, con la bella attrice francese Delphine Forest.

La malattia

Nell’agosto 2019 ha affrontato coraggiosamente un intervento chirurgico d’urgenza per un’ernia addominale. Nonostante abbia dovuto sopportare un catetere per 40 giorni per evitare l’intervento, ha comunque proceduto alla riduzione della prostata. Nel frattempo gli è stato applicato anche uno stent.

Biografia

Marzullo ha iniziato il suo percorso professionale con il quotidiano Il Mattino, pieno di entusiasmo e vigore!

Dopo un’infinità di ingaggi televisivi, viene finalmente scelto come conduttore di Mezzanotte e dintorni, programma notturno di Rai Uno che gli regala un’immensa notorietà. La sua domanda simbolo per tutti i VIP che intervistava? “Fatti una domanda e datti una risposta!”.

Dal 2004 è un fedele accompagnatore di “Applausi”, meta notturna per gli appassionati delle ultime uscite in sala e al cinema. Nel 2007 il suo impegno è stato premiato con il Premio Cimitile nella sezione giornalistica Antonio Ravel e nel 2008 con il Premio Cavalieri di Malta. Attualmente è responsabile della struttura notturna e vicedirettore di Rai Uno, nonché frequente ospite del popolare programma di Fabio Fazio “Che fuori tempo che fa”. La sua dedizione e la passione per il suo lavoro sono state riconosciute e premiate!

Frasi famose

Che cosa desiderate nel vostro stato di malinconia, sapendo che c’è una certa gioia nell’essere addolorati?

“Dobbiamo gioire della bellezza del nostro mondo o salvaguardarlo dal male?”.

“La vittoria appartiene sempre a chi ha il coraggio di avere ragione, mentre la sconfitta sarà per sempre il destino di chi sceglie di avere torto”.

Osate sfidare voi stessi! Qual è la cosa che volete realizzare oggi? Datevi una risposta sincera e fate i passi necessari per realizzarla!

Siete guidati dalle vostre convinzioni o seguite il vostro cuore?