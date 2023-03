Chi è Giorgio Capitta figlio dj di Lorella Cuccarini

Giorgio Capitta: un giovane talento con un seguito di ammiratrici

Quarto e ultimo figlio di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, Giorgio Capitta sta attirando l’attenzione sui social grazie alla sua bellezza ereditata dalla madre famosa. Questo aspirante deejay sta accumulando un seguito online e la gente vuole sapere di più su di lui. Ecco una rapida panoramica sulla sua biografia e carriera.

Giorgio Capitta: biografia e carriera

Nato il 2 maggio 2000 a Roma sotto il segno zodiacale del Toro, Giorgio ha frequentato la St. George’s British International School of Rome insieme a sua sorella gemella Chiara. Ha poi studiato alla European School of Economics in Business Administration e sta attualmente portando avanti la sua carriera come deejay con il nome d’arte di Juraj. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo singolo intitolato VIP.

Giorgio Capitta: vita privata

Ha un profilo Instagram, ma non è possibile stabilire se sia impegnato sentimentalmente. Non condivide molto sul suo profilo e non ci sono informazioni sul suo patrimonio.

3 curiosità su Giorgio Capitta

Ha ricevuto una dolce dedica da parte dei genitori per il suo 18° compleanno.

La sua vocazione musicale viene dal padre Silvio Testi, un produttore affermato.

È stato uno dei complici di uno scherzo a Lorella Cuccarini nello show Scherzi a Parte, che gli ha fatto guadagnare molti complimenti dalle telespettatrici.