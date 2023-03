Chi è Giovanni Terzi? Età, biografia, vita privata, figli e moglie

Giovanni Terzi è un architetto, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico italiano. Ha lavorato in diversi campi e ha avuto successo in molte imprese diverse. Attualmente è sposato e ha due figli.

Figlio di un famoso giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera, è direttore de Il Giornale Off e una delle sue firme più importanti. Da sempre responsabile del suo blog, scrive anche per Panorama e Il Giornale.

È noto anche per le sue relazioni sentimentali, tra cui quella con Simona Ventura.

Nella sua vita, Giovanni Terzi ha vissuto gioie e dolori, come le sue condizioni di salute. Tuttavia, non sarà certo la sua malattia a parlarci di lui. La sua biografia ci rivelerà chi è oggi, quanti anni ha, con chi è sposato e altri dettagli sulla sua vita privata.

È nato a Milano il 26 giugno 1964. Segno zodiacale Cancro. È un uomo attraente, intelligente e affascinante. Alto, capelli lunghi e brizzolati, ma ciò che lo contraddistingue è sicuramente il suo sorriso.

Sappiamo che è cresciuto in ambienti intellettuali, sempre circondato da giornalisti di spicco. Ha una grande passione per le moto. Sul suo blog si è descritto come un uomo sempre in sella alla sua Harley Davidson, alla ricerca di storie da raccontare.

Giovanni Terzi ha oltre 43.000 follower sul suo profilo Instagram, dove si fa chiamare “terzigio”. Si concentra sulla condivisione delle storie che lo appassionano. Il suo profilo presenta immagini di lui al lavoro, in spiaggia, con la sua nuova compagna e con gli amici.

Nelle interviste parla spesso della sua malattia, dicendo che è l’unico modo per affrontarla. Ha una malattia degenerativa che è iniziata con dei sintomi durante una passeggiata in campagna. Dopo che i primi controlli hanno rivelato una rara malattia polmonare ereditaria, ha contratto la Covid-19, che ha peggiorato le sue condizioni. Ora i suoi polmoni sono danneggiati al 40%. Questa malattia potrebbe richiedere un trapianto di polmoni.

Sappiamo che è stato sposato con Giovanni Terzi e che hanno due figli, Ludovico e Giulio Antonio. Dopo il divorzio, ha avuto una relazione di cinque anni con la scrittrice Dalila Di Lazzaro. La sua attuale compagna è Simona Ventura, che gli è stata costantemente accanto, soprattutto nei momenti difficili della sua malattia. Oggi si dice pronta al matrimonio con lo scrittore.

Formazione e carriera dello scrittore Terzi

Si è diplomato al Liceo Scientifico Gonzaga. Ha poi studiato al Collegio G. Pascoli San Lazzaro di Bologna, prima di iscriversi e laurearsi in Architettura e Progettazione Urbana al Politecnico di Milano.

Ha lavorato come docente universitario per diversi anni.

Giovanni Terzi è scrittore, conduttore televisivo e radiofonico.

La carriera di Giovanni Terzi rivela chi è oggi e cosa fa.

Ha iniziato a collaborare con l’Independent nel 1992 e ha scritto per la rivista di architettura l’Arca fino al 1999.

Prima di approdare a Il Giornale, ha lavorato come redattore per Libero dal 2000 al 2006.

Dal 2011 collabora con Il Giornale e cinque anni dopo è diventato direttore dell’inserto del sabato Il Giornale Off. Ora è anche redattore della parte online.