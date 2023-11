Chi è Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex fidanzato a Padova - Controcopertina

Chi è Giulia Cecchettin? La 22enne studentessa di ingegneria dell’Università di Padova è misteriosamente scomparsa con il suo ex fidanzato, Filippo Turetta. La loro relazione si era conclusa ad agosto, ma nonostante la fine, hanno mantenuto i contatti. Da sabato sera, non si hanno più notizie di entrambi, alimentando l’ansia tra le rispettive famiglie e gli amici.

Il Tramonto di un Amore

Filippo ha lottato per accettare la fine della loro relazione. I suoi genitori rivelano che era depresso e mangiava poco. Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, Giulia e Filippo hanno mantenuto i contatti.

L’Ultimo Incontro e il Silenzio Improvviso

Sabato 11 novembre, Giulia lascia casa per incontrare Filippo. Li vedono insieme al centro commerciale Nave De Vero a Marghera. Alle 22:43, Giulia invia l’ultimo messaggio alla sorella e poi… il silenzio.





Un Litigio Sospetto: la Testimonianza

Intorno alle 23:15, una testimonianza rivela che i due sono stati visti in un parcheggio di Vigonovo. Un vicino racconta di aver sentito le urla di Giulia. Poi Filippo parte in auto verso il cimitero. Quando la polizia arriva sul posto, non c’è traccia dei due. I loro cellulari sono spenti.

L’Impegno per la Laurea

Il padre di Giulia esclude la possibilità di una fuga d’amore, sottolineando l’impegno della figlia per la laurea imminente. Giulia doveva laurearsi giovedì all’Università di Padova e stava organizzando una festa con gli amici.

Le Ricerche

Le autorità hanno avviato le ricerche nella zona dell’ultimo segnale telefonico di Turetta, localizzato a Fossò verso le 23:30. Chiunque avesse informazioni è invitato a contattare le forze dell’ordine.

In Friuli Continuano le Ricerche

Le ricerche continuano anche in Friuli Venezia Giulia, dove l’auto potrebbe essere stata vista. Gli avvistamenti non provengono da testimoni oculari, ma da sistemi di rilevamento targhe installati in molti comuni. I carabinieri hanno intensificato le ricerche nella zona, ma finora senza successo.