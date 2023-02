Chi è Greta Favino figlia di Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino e la compagna Anna Ferzetti hanno due figlie, Greta e Lea. Greta Favino ha quattordici anni, mentre la più piccola ne ha otto. Di entrambe si sa poco. Recentemente, però, Favino si è presentato alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia con la figlia più piccola, che era anche tra i protagonisti dell’ultimo e pluripremiato film di Favino “Padrenostro”.

In un’intervista a Io Donna, la madre di Greta, Anna Ferzetti, risponde alla domanda sulla figlia adolescente e sul suo rapporto in riferimento alla popolarità dei genitori. È consapevole, in quanto “figlia d’arte”, che il confronto con i genitori la seguirà sempre:

È molto orgogliosa e innamorata di entrambi, poi ama cantare e sta iniziando il suo percorso. Le piace molto. Vedremo. Le dico sempre: se vuoi fare l’attrice va bene, è complicato come qualsiasi altra professione. Devi studiare molto. Inoltre, è anche fortunata ad avere due attori in casa.

Greta Favino e suo padre, che è encomiabile

Pierfrancesco Favino è ritratto con le due figlie Greta e Lea.

Pierfrancesco Favino è un attore affermato, noto per le sue due qualità recitative. Recentemente ha vinto la Coppa Volpi, per la migliore interpretazione maschile per Padrenostro, alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia. Tra i suoi successi ricordiamo L’ultimo bacio (2001), Romanzo criminale (2005), Baciami ancora (2010), A casa tutti bene (2018), per citarne alcuni. Ricordiamo anche i più recenti: Il traditore (2019) e Hammamet (2020), non certo gli ultimi in termini di successo riscosso. I registi hanno fatto a gara per averlo nei loro film. Favino si è cimentato anche in altre cose. Non dimentichiamo il suo successo come presentatore al 68° Festival di Sanremo, al fianco di Michelle Hunziker e Claudio Baglioni.

Anna Ferzetti, mamma di Greta.

Anna è figlia dell’attore Pasquale Ferzetti, meglio conosciuto come Gabriele. Il padre di Anna ha avuto una lunga e fortunata carriera di attore, lavorando con registi famosi come Michelangelo Antonioni ne L’avventura (1960), Ettore Scola ne L’arcidiavolo (1966) e Sergio Leone in C’era una volta il West (1968). Essendo cresciuta in una famiglia circondata dalle arti, Anna comprende le sfide e le difficoltà che le sue figlie possono affrontare quando intraprendono la loro carriera di attrici. Di conseguenza, è in grado di fornire loro il sostegno e la guida di cui hanno bisogno per affrontare queste sfide.

Il nuovo talento della sorella minore Lea

Pierfrancesco e la figlia Lea, sorella di Greta, sono fotografi di famiglia professionisti.

Lea, la sorella minore di Greta, ha partecipato come attrice al film Padrenostro. A Venezia, dove il film è stato presentato, anche la piccola ha sfilato sul red carpet insieme al papà e ad altri due giovani attori, Francesco Gheghi e Mattia Garaci. La proiezione del film a Venezia ha riscosso fin dall’inizio un grande successo, con sette minuti di applausi. Il film è ispirato alla storia autobiografica del regista, Claudio Noce, il cui padre sarebbe stato vittima di un tentativo di assassinio da parte di un gruppo terroristico.