Chi è il marito di Donatella Moretti? Età, nome, figli, vita privata e storia

Alla scoperta della vita privata di Donatella Moretti: il percorso artistico dell’amatissima cantante

Gli esordi di Donatella Moretti e la sua ascesa nel panorama musicale italiano

Donatella Moretti, nata il 17 settembre 1942 a Perugia, è un’amatissima cantante conosciuta da migliaia di persone. Si è fatta conoscere grazie al Cantagiro del 1962, quando ha partecipato al gruppo degli esordienti e ne uscì vittoriosa.

Nel 1964, partecipò con Ogni felicità al Festival delle Rose, mentre con Chiaro di luna sul mare prese parte al Cantagiro 1966. Partecipò anche al Festival di Sanremo 1967 con il brano Una ragazza.

Collaborazioni prestigiose e successi nella carriera di Donatella Moretti

Donatella Moretti ha avuto la possibilità e la fortuna di collaborare con alcuni dei più conosciuti artisti del nostro paese. Tra gli altri, ricordiamo:

Fabrizio De André

Lucio Battisti

Mogol

Gino Paoli

Umberto Bindi

Giorgio Gaber

Sergio Endrigo

Bruno Lauzi

Sergio Bardotti

Nel 1975, Donatella Moretti pubblicò Plurale femminile, insieme a Milly. Partecipò, inoltre, con Io per amore a Canzonissima 1972.

Gli anni ’80 e la passione per la radio

Durante gli anni ottanta, pur continuando ad incidere dischi, Donatella Moretti si dedicò soprattutto alla conduzione di programmi Radio Rai. Tra i programmi più noti, ricordiamo Mille e una canzone e Carta bianca, quest’ultimo accanto al giornalista sportivo Massimo De Luca.

L’evoluzione artistica: dalla musica per bambini alla musica sacra

Donatella Moretti ha iniziato a interessarsi anche di canzoni per bambini, incidendo nel 2000 l’album Zucchero filato in collaborazione con il maestro Luis Bacalov e Loriana Lana. Successivamente, ha approdato alla musica sacra, un ambito che tuttora la vede in attività fra dischi e recital.

Il 19 giugno 2020, torna con un nuovo album dal titolo 2020, arrangiato e prodotto da Luigi Piergiovanni e distribuito dalla sua Interbeat, anticipato dal singolo La cura accompagnato da un videoclip.

Donatella Moretti: vita privata e curiosità

Pochi dettagli sulla vita privata della cantante

Sulla vita privata di Donatella Moretti non ci sono grandi informazioni. Sul web, non trapela neanche una notizia del fatto se sia sposata oppure no.

Staremo a vedere se la cantante svelerà qualche dettaglio sulla sua vita personale nella prossima intervista televisiva con Serena Bortone a *Oggi è un altro giorno* su Rai1. Nel frattempo, possiamo continuare ad ammirare il talento e la dedizione di Donatella Moretti nel mondo della musica, che da decenni la vede protagonista nel panorama artistico italiano.