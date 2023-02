Chi è Irene Capuano fidanzata di Francesco Arca? Età, lavoro e figli

Francesco Arca è un attore nato il 19 novembre 1979. Ha debuttato in televisione nel reality Volere o volare nel 2004 e poi ha partecipato a Uomini e Donne dello stesso anno come tronista. Ma cosa sappiamo della famiglia di Francesco Arca?

Francesco Arca è fidanzato con Irene Capuano, con la quale ha due figli, Maria Sole (2015) e Brando Maria (2018). I due hanno attraversato un periodo di crisi che sembrava averli allontanati, ma alla fine sono riusciti a chiarire i loro problemi e a riprendere la loro storia d’amore. Irene Capuano è nota ai telespettatori per la sua partecipazione a Uomini e Donne nell’edizione 2006/2007.

Per quanto riguarda il matrimonio, i due non si sono ancora sposati e per ora hanno dichiarato di essere soddisfatti di come stanno.

Irene Capuano ha avuto una precedente relazione con Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto prima di iniziare una relazione con Francesco Arca.

I figli

L’attore Francesco Arca e la sua compagna Irene Capuano hanno due figli: Maria Sole (2015) e Brando Maria (2018).

Ex fidanzate

Francesco Arca ha avuto diversi flirt con vip famosi come Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti e Anna Safroncik, prima di avere una relazione stabile con Irene Capuano.