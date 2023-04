Chi è la psichiatra Barbara Capovani? Età, marito, figli e perché è stata uccisa dal suo ex paziente

L’Aggressione Fatale di Barbara Capovani: La Tragica Fine di una Donna che Dedicava la Sua Vita agli Altri

La storia di Barbara Capovani è una di una donna che ha trascorso anni dedicandosi alla cura degli altri, con una particolare attenzione ai meno fortunati. Tuttavia, questa storia ha avuto un triste epilogo venerdì scorso, quando Barbara è stata aggredita davanti all’ospedale di Pisa.

La Conferma del Decesso Cerebrale

L’Azienda Ospedaliero-universitaria pisana e l’Azienda Usl Toscana nord-ovest hanno confermato il decesso cerebrale di Barbara Capovani. Al termine del periodo di osservazione, il bollettino medico ha annunciato che si è proceduto alla donazione degli organi, assecondando la sua espressa volontà e quella dei suoi familiari.

L’Autore dell’Aggressione

L’uomo ritenuto responsabile dell’aggressione, Gianluca Paul Seung, è stato fermato con l’accusa di omicidio. Seung, 35 anni, era un paziente di Barbara Capovani dal 2019. Il lavoro di Barbara, che consisteva nell’interfacciarsi quotidianamente con soggetti con problematiche psichiatriche, è stato considerato rischioso, come dimostra questo triste evento.

Chi Era Barbara Capovani

Barbara Capovani, 55 anni, lascia un marito e tre figli. Laureata in medicina trent’anni fa, ha guidato il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del Santa Chiara. Nel liceo Galilei, era un punto di riferimento per la lista di sinistra degli studenti, come descritto dal Corriere Fiorentino.

“Era una ragazza solare, intelligente, sensibile e molto dolce. Era impossibile non conoscerla.”

Sergio Bontempelli, filosofo, attivista e membro di Adif-Associazione Diritti e Frontiere, che ha frequentato la stessa scuola di Barbara, l’ha descritta come “una delle animatrici della lista di sinistra degli studenti”.

I colleghi del Dipartimento per la salute mentale e dipendenze dell’Asl Toscana nord ovest hanno parlato di Barbara come di una donna “sensibile e disponibile con tutti, con una grande passione per la vita e per il suo lavoro”.

Chi È Gianluca Paul Seung

Gianluca Paul Seung è residente a Torre del Lago, in provincia di Lucca, ed ha una storia di accuse per aggressioni e reati sessuali.