Chi è Lorenzo Licitra: Conosciamo il Cantante e Concorrente di Tale e Quale Show

Lorenzo Licitra, conosciuto per la sua partecipazione e vittoria a X Factor 2017, è uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show su Rai 1. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla sua vita, la carriera e la presenza sui social media.

Profilo di Lorenzo Licitra

Nome: Lorenzo Licitra

Data di nascita: 25 settembre 1991

Luogo di Nascita: Ragusa

Età: 32 anni

Altezza: 1.86m

Peso: 68 kg

Professione: Cantante

Fidanzato: Gabriele Rossi

Profilo Instagram: @lorenzolicitraofficial

Biografia di Lorenzo Licitra

Nato a Ragusa il 25 settembre 1991, Lorenzo Licitra ha seguito un percorso di studi musicali presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza. Tra le sue passioni, oltre alla musica, ci sono le passeggiate all’aria aperta e la cucina tradizionale siciliana.





Vita Privata

Lorenzo Licitra condivide la sua vita con il ballerino, attore e partecipante del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi. La coppia, affiatata e innamorata, è insieme da diversi anni e ha iniziato a convivere poco prima dell’inizio della pandemia.

Presenza sui Social Media

Lorenzo Licitra è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove conta quasi 300 mila follower. Attraverso il suo profilo, condivide i momenti salienti della sua vita privata e professionale.

Carriera Musicale

Lorenzo Licitra ha iniziato la sua carriera musicale concentrando la sua attenzione sul canto lirico all’età di 16 anni. La svolta arriva nel 2017, quando decide di partecipare ai casting di X Factor.

X Factor

Nel talent show, Lorenzo conquista immediatamente il cuore dei giudici e del pubblico. Arriva fino alla vittoria finale, battendo anche i Maneskin, che si classificano al secondo posto. Durante il programma, pubblica l’album “In the Name of Love”, contenente le cover delle canzoni eseguite durante il talent show.

Le Canzoni di Lorenzo Licitra

Tra i brani più noti di Lorenzo Licitra troviamo:

– In the Name of Love

– Sai che ti ho Pensato Sempre

– Eli Hallo

– Never Give Up

Lorenzo Licitra a Tale e Quale Show

Dopo un periodo lontano dai riflettori, Lorenzo Licitra ritorna in televisione partecipando alla nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai 1, condotta da Carlo Conti. Un’occasione per il cantante di mostrare ancora una volta il suo talento e la sua versatilità artistica.