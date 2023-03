Chi è Luca Barbato marito di Samantha De Grenet? Età, lavoro e figli

Luca Barbato è il consorte della celebre Samantha De Grenet e genitore del loro bambino Brando, nato nel 2006. Il loro cammino insieme è stato alquanto singolare, con Luca Barbato e Samantha De Grenet che si sono uniti in matrimonio per ben due volte.

Da diversi anni, Samantha De Grenet condivide la sua vita con Luca Barbato, il suo amato sposo. La loro relazione è stata vissuta in modo discreto, lontano dai riflettori e dagli sguardi curiosi. Il loro legame è stato poi rafforzato dalla nascita di Brando, il loro adorato figlio, avvenuta nel 2006. Tuttavia, il loro percorso non è stato sempre facile e sereno, avendo attraversato momenti difficili.

Infatti, come molti sanno, i due si sono sposati due volte. Dopo il primo matrimonio civile nel 2005 a Terni, hanno vissuto due anni di separazione. Il secondo matrimonio, celebrato nel 2015, ha seguito il rito religioso.

Luca Barbato, il consorte di Samantha De Grenet

Luca Barbato è un laureato in ingegneria. Una delle particolarità della coppia è la differenza d’età: lui è più giovane della moglie di 5 anni. Il coniuge della famosa gieffina è attivo sia su Instagram che su Facebook, ma i suoi profili sono estremamente riservati. Poche informazioni emergono su di lui, ma si sa che è titolare di un’agenzia immobiliare situata in una delle aree più prestigiose di Roma, a pochi passi dal celebre Piper Club. Insomma, un imprenditore di successo che ha saputo conquistare la showgirl. Resta da vedere se ci saranno sorprese per lei in futuro.

Durante un’intervista con Caterina Balivo, la conduttrice ha anche raccontato quanto suo marito sia stato vicino a lei quando ha dovuto affrontare un momento difficile: “Solo le persone a me molto vicine sanno cosa ho passato. Non ne ho mai parlato ancora. Credo che per affrontare un certo tipo di argomento, bisogna essere pronte, forti e mandare un bel messaggio e non un messaggio di debolezza o di fallimento. È un qualcosa che ancora non so se è giusto definire con questa parola, fare outing. Ha toccato me profondamente e di rimbalzo le persone che mi stavano accanto”.