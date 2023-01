Chi è Ludwig Maximillian Koons figlio di Ilona Staller in arte “Cicciolina”

Ludwig Maximillian Koons, nato nel 1992, è il figlio di Ilona Staller, ex pornostar e membro del Partito Radicale Cicciolina, e dell’artista statunitense Jeff Koons, uno dei più apprezzati artisti del settore. Dopo aver completato gli studi all’Accademia di Belle Arti, Ludwig aspira a intraprendere una carriera nel cinema.

Ludwig Maximilliam Koons, nato un anno dopo il matrimonio dei genitori, ha parlato in passato del suo rapporto con la figura materna. La scorsa primavera, il giovane è stato intervistato dal programma radiofonico La Zanzara, descrivendo la Staller come “una donna scomoda”. Ha rivelato di aver tentato più volte di essere scritturato per dei ruoli, ma di non aver avuto successo a causa della reputazione sfavorevole dei suoi genitori.

Nonostante le sfide e le osservazioni occasionali che ha incontrato durante gli anni della scuola, il giovane è sempre stato a suo agio con le decisioni di carriera della madre. Durante un’intervista, ha persino suggerito che se volesse intraprendere un percorso simile, potrebbe optare per una strada più sicura seguendo l’esempio di Rocco Siffredi.

Ludwig Koons, figlio di Staller, è stato fidanzato con l’attrice e modella Soraya Roselli per un decennio, prima che finisse nel 2016. Cicciolina ha documentato la loro storia d’amore, pubblicando diverse foto di loro sul suo profilo Instagram. Interrogato sulle sue idee politiche in un’intervista rilasciata a Le Iene nel 2016, Koons ha dichiarato che voterebbe per Donald Trump se fosse un cittadino americano.

L’individuo, che ha festeggiato il suo 27° compleanno il 29 ottobre, ha avuto un profilo Instagram che al momento non è più accessibile. In precedenza è stato detto che la separazione tra i genitori non è stata amichevole.

Staller e Jeff Koons hanno avuto un’accesa disputa per la custodia del figlio, che ha portato Staller a prendere provvedimenti drastici nel 1993, quando ha rapito il figlio, che era stato portato negli Stati Uniti dal padre.

Ludwig ha parlato della separazione dei suoi genitori e della sua esperienza di figlio conteso, di cui si è reso conto all’età di cinque o sei anni. Nelle interviste ha descritto il suo rapporto con il padre, che aveva creato una nuova famiglia con la sua segretaria e aveva altri figli. Ludwig ha detto di comunicare occasionalmente con il padre e di sentirsi a suo agio con lui.

È noto che il figlio di Cicciolina, Ilona Staller, ha avuto una relazione decennale con l’attrice e modella Soraya Roselli. La coppia si è separata nel 2016, anche se da allora Staller ha postato foto di loro due insieme su Instagram.

In passato Ludwig aveva postato spesso sul suo profilo Instagram, ma ora non è più attivo sulla piattaforma. Quando in passato i giornalisti gli hanno chiesto se avesse visto i film di sua madre, ha risposto con calma: “Ho visto i film di mia madre e non mi ha influenzato. Se qualcuno dei miei coetanei avesse tentato di mostrarmeli, sarei intervenuto per rimproverarli. Ogni volta che venivo preso in giro a scuola, mi facevo valere”.