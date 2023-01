Chi è Luigi Borghese marito di Barbara Bouchet? Causa morte, malattia, lavoro e figli

Con cuore appassionato, annunciamo con tristezza la scomparsa di Luigi Borghese, nato a Napoli il 7 marzo 1936 e amato marito dell’attrice Barbara Bouchet.

Con cuore commosso, piangiamo la scomparsa di Luigi Borghese, morto purtroppo nel febbraio 2016 all’età di 80 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Il figlio Alessandro ha condiviso la notizia sui social media, insieme a una bellissima foto di gruppo di lui e del fratello Massimiliano. Siamo profondamente addolorati per la sua perdita e ci mancherà molto.

Lavoro

Ho iniziato presto la mia carriera, prima come venditore porta a porta, poi come banditore e infine come imprenditore. Ma ho anche avuto il privilegio di essere un attore e un produttore cinematografico nel corso della mia vita!

Negli anni ’70 e ’80 ha realizzato una serie di capolavori cinematografici, come il classico del 1981 “Spaghetti a mezzanotte”, con gli iconici Lino Banfi e Barbara Bouchet, e l’amato “Acapulco, prima spiaggia a sinistra”.

Moglie e figli

Nel 1974, Borghese e Barbara Bouchet si sono sposati e hanno avuto due figli, Massimiliano e Alessandro. Alessandro è il rinomato chef italiano che ha portato il suo entusiasmo per la cucina e la ristorazione in televisione con il format 4 ristoranti. Nonostante la separazione nel 2006, Luigi e Barbara si tengono ancora in grande considerazione e lavorano insieme per mantenere la famiglia unita.