Chi è Mandrake il comico di TikTok: lascia il lavoro e si dedica ai social

Nell’ultimo anno ho guadagnato mezzo milione di follower su Instagram e 620 mila iscritti al mio canale Youtube, e la mia vita è cambiata radicalmente.

Giuseppe Ninno, conosciuto come Mandrake dai suoi quasi 2 milioni di follower, è una star di TikTok che si è posizionata bene nella categoria “comedy”. In un anno e mezzo ha raggiunto il terzo posto nella classifica di HypeAuditor dei tiktoker italiani, dietro a Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo.

Mandrake ha riscosso un enorme successo, lasciando il suo lavoro a Brindisi per concentrarsi sui social media e sulla creazione di contenuti. “TikTok è solo l’inizio”, ha dichiarato a FanPage.it. “Ora mi occupo anche di altre cose, come gli eventi”.

Il successo di Mandrake

Sono passato da zero follower a mezzo milione di follower su Instagram e 620.000 iscritti su YouTube in un solo anno, tutto grazie a un video virale. Tutto è iniziato quando mi sono iscritto a TikTok nel giugno 2021 e ho pubblicato il primo video della famiglia Imbarazzi.

Ho deciso di lasciare il mio lavoro e di dedicarmi a TikTok a tempo pieno perché i numeri stavano crescendo e vedevo il successo. All’inizio mi è sembrato un suicidio, ma ora sono molto felice della mia decisione.

Non ho paura di “fallire” o di essere dimenticato dall’algoritmo (imprevedibile) di TikTok. Prima di lasciare il mio lavoro, ho fatto molti calcoli per capire se fosse davvero possibile. Non ho 20 anni, ho 38 anni. Non posso lasciarmi sfuggire un’opportunità del genere. Forse un giorno mi stancherò anch’io di farlo.