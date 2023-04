Chi è Marzia Gregoraci la sorella di Elisabetta Gregoraci

Marzia Gregoraci, nota per la sua bellezza, gode di un forte seguito sui social media, dove pubblica spesso immagini di lei e della sorella maggiore. Le due sono molto legate e condividono un rapporto sano.

Nonostante la distanza che le separa, visto che una si trova a Soverato, in Calabria, e l’altra a Monte Carlo, rimangono regolarmente in contatto e si sforzano di incontrarsi quando possibile.

Fisicamente Marzia e la showgirl calabrese si assomigliano, ma le loro personalità sono diverse. Marzia è più introspettiva, mentre l’altra è piena di vitalità. Questo contrasto è evidente fin da quando erano giovani, come hanno ricordato entrambe.

Marzia aveva precedentemente informato Gente che sua sorella aveva la tendenza ad essere caotica da bambina, con la sua stanza sempre in disordine. Tuttavia, Marzia non ha rivelato come la sorella riuscisse a trovare gli oggetti nel disordine.

Elisabetta è stata descritta da Marzia come una bambina sempre in disordine; la sua stanza era costantemente in disordine, eppure in qualche modo riusciva a trovare quello che cercava. Questo è stato raccontato in un’intervista al settimanale “Gente”.

Nel 2008 la più giovane delle sorelle Gregoraci ha avuto una breve esperienza come “meteorina” nel Tg4 diretto da Emilio Fede. Marzia ha la passione per i viaggi, che spesso ha fatto in compagnia dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Due anni fa Marzia e sua sorella hanno deciso di intraprendere un pellegrinaggio a Medjugorie, grazie alla loro forte fede comune. Al ritorno a casa, Marzia ha espresso la sua gratitudine alla sorella, affermando che è stata una bella esperienza da condividere insieme. Ha notato che sono abituate a fare le cose in tandem, perché la forza sta nel numero.

Questa esperienza è stata particolarmente forte e la ricorderò sempre con affetto. Le emozioni che ho provato in questi giorni sono state intensificate dal fatto che ho potuto condividerle con voi. La vita è un dono prezioso, ma avere una sorella è una benedizione ancora più grande. Ti amo con tutto il cuore, mia cara sorella.