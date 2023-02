Chi è Massimo Ghini? Età, moglie, vita privata e figli

Massimo Ghini è un noto attore italiano nato a Roma il 12 ottobre 1954. Ha recitato in molti film e programmi televisivi popolari ed è molto rispettato nel mondo dello spettacolo. Se siete alla ricerca di un attore di talento ed esperienza, Massimo Ghini è un’ottima scelta.

Massimo Ghini ha 68 anni. Paola Romano è la terza moglie di Ghini, che in passato è stato sposato anche con la nota attrice Nancy Brilli: un matrimonio durato circa 3 anni; e poi anche con Federica Lorrai da cui ha avuto i gemelli Camilla e Lorenzo. Poi nel 2002 l’attore ha sposato Paola Romano, una costumista che lavora nel mondo del cinema e della televisione, ma prima di sposarsi i due sono diventati genitori di Leonardo e Margherita nati nel 1996 e nel 1999.

Biografia

Fin da adolescente, due passioni lo animano: la politica, ereditata dal padre partigiano, e la recitazione. Per mettere a frutto quest’ultima, intraprende un lungo apprendistato, cercando invano di entrare all’Accademia d’Arte Drammatica. Tuttavia, mentre si divide tra la professione di doppiatore e quella di speaker radiofonico, inizia a muovere i primi passi sul palcoscenico, diretto da grandi nomi come Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Giuseppe Patroni Griffi e Gabriele Lavia. Approda sul grande schermo con “Speed Cross” (1979), di Stelvio Massi, ma la sua carriera successiva, per molto tempo, è prettamente televisiva.

Nel 1984 recita nel film “Segreti segreti”. Nel 1988 recita in Compagni di scuola e La sposa era bella. Nel 1994 recita in La bella vita, opera prima del regista Paolo Virzì. Negli anni successivi si cimenta anche in ruoli impegnati come quelli in Senza pelle, Celluloide e La tregua. Nel 1999 è nel cast di Un tè con Mussolini, film autobiografico di Franco Zeffirelli in cui Ghini interpreta il padre del regista. Negli anni 2000 ha lavorato a molti progetti, sia al cinema che in TV, tra cui Papa Giovanni, La cittadella, Edda Ciano, Piper, Sui suoi passi e Gli ultimi del paradiso. Dal 2005 ha sostituito Massimo Boldi al fianco di Christian De Sica in alcuni cinepanettoni come Natale a Miami, Natale a New York, Natale a Rio, Natale a Beverly Hills, Natale in Sudafrica e Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale. Accanto a questi ruoli leggeri e comici, interpreta anche film più impegnati come Guido che sfidò le Brigate Rosse e Tutta la vita davanti. Nel 2016 ha recitato nel film Non si ruba a casa dei ladri. Nel 2018 ha recitato in A casa tutti bene e Natale a 5 stelle. Nel 2021 ha preso parte al film commedia horror Una famiglia mostruosa.