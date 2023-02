Chi è Matteo Paolillo Edoardo di Mare Fuori 3?

Matteo Paolillo interpreta Edoardo Conte nella fiction Mare Fuori e nel tempo libero segue la sua passione per la musica con il nome di Icaro. Di recente ha inciso la canzone O’ Mar come sigla dello show, che ha ottenuto un’immensa popolarità.

Matteo Paolillo è il volto di Edoardo Conte, uno dei protagonisti dell’amatissima serie Mare Fuori. Questa serie racconta la storia di ragazzi detenuti nell’IPM di Nisida a Napoli. Oltre alla carriera di attore, Matteo ha anche una passione per la musica e incide canzoni con lo pseudonimo di “Icaro”. Nato a Salerno nel 1995, Matteo ha iniziato a studiare recitazione sotto la guida del maestro Gaetano Stella quando era adolescente. Dopo essersi diplomato in un liceo sperimentale, si trasferisce a Roma e frequenta il conservatorio teatrale “La Scaletta” di Gianni Diotajuti. Il suo debutto televisivo avviene nel 2016 quando recita nel decimo episodio della terza stagione della seguitissima fiction Rai “Don Matteo”. Nello stesso anno Edoardo entra a far parte della compagnia teatrale “Artisfabrica Produzioni” e recita in opere come La Divina Commedia, L’Iliade, L’attimo Fuggente e, due anni dopo, debutta anche al cinema nel film Famosa di Alessandra Mortelliti, presentato alla Festa del Cinema di Roma. In seguito è apparso al fianco di Elena Sofia Ricci nella popolare serie “Che Dio Ci Aiuti”, ma il suo ruolo di punta è stato quello di Edoardo Conte nella fiction Mare Fuori, giunta alla terza stagione.

Canzoni di Matteo Paolillo

Oltre alla carriera di attore, Matteo Paolillo è anche membro del gruppo musicale Suba Crew, per il quale utilizza il nome d’arte “Icaro”. La sua vita privata è tenuta riservata, ma sappiamo che ha una relazione con Alessia Fendi, che non appartiene al mondo dello spettacolo. Dopo le riprese della terza stagione di Mare Fuori, Matteo e la sua fidanzata si sono goduti una vacanza in Marocco. È attivo anche su Instagram, dove ha un grande seguito. Oltre alla sigla di Mare Fuori, ha inciso anche “Sangue Nero” e “O’ Mar Fa Paur”. Altri progetti da solista includono “Ma Comme Aggia Fa” e “Arancia Meccanima RMX”, oltre a collaborazioni con il produttore romano Lolloflow, con cui ha fondato la Suba Crew.