Chi è Maurizio Lastrico, è Gregorio in “Sei Donne – il mistero di Leila”: età, successi, vita privata e curiosità

Maurizio Lastrico è un attore e comico italiano che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo nel mondo dello spettacolo. Avrete la possibilità di conoscerlo meglio questa sera su Rai 1.

Stiamo parlando della miniserie “Sei donne – il mistero di Leila”, in cui interpreterà Gregorio Mantoni. È accusato di aver rapito la propria figlia e la trama è ricca di grandi colpi di scena. Una trama avvincente che ci lascerà con il fiato sospeso fin dal primo episodio.

Non vedo l’ora di guardare lo speciale di Maurizio Lastrico con tutti voi su Rai 1 alle 21.20! Vedremo il meglio della sua carriera, dei suoi successi e della sua vita privata. È sposato con una sua collega molto famosa, vediamo chi è!

Maurizio Lastrico è un uomo che ha tutto. Una carriera di successo, una bella moglie e una vita privata felice.

Maurizio Lastrico

Maurizio Lastrico è nato a Genova nel 1979 e si è diplomato come operatore turistico. Da sempre ha avuto la passione per la recitazione, che lo ha portato ben presto a dedicarsi completamente sia alla recitazione teatrale che a quella televisiva e cinematografica.

Maurizio ha anche esperienza come sceneggiatore e ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura con il cortometraggio “Molto piacere, Cinecittà”.

La passione di Lastrico per la recitazione lo ha portato a entrare nel cast della sitcom “Camera Café” dopo il diploma al teatro stabile di Genova. Ma il vero debutto è avvenuto con la partecipazione a “Zelig Off” nel 2009, dove ha portato in scena una rilettura comica della Divina Commedia di Dante, che lo ha portato a essere un comico fisso per ben 3 stagioni.

Appassionato di radio e televisione, Maurizio ha lavorato a progetti straordinari, tra cui il film “Sole a catinelle” di Checco Zalone. Si dedica con passione al suo mestiere e questo si vede nel suo lavoro.

Non si sa molto della vita privata di Maurizio Lastrico, ma probabilmente è fidanzato. In passato si diceva che frequentasse la sua collega Maria Chiara Giannetta, ma lei ha subito smentito queste voci, dicendo: “La gente pensa che siamo fidanzati, ma siamo solo amici. Ci confidiamo e ci sosteniamo a vicenda, e l’ho voluto al mio fianco durante la mia esibizione all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e mi dedico al lavoro”.