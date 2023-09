Chi è Mauro Floriani marito Alessandra Mussolini? I figli Caterina, Clarissa e Romano

Mauro Floriani è il marito di Alessandra Mussolini, una figura pubblica di spicco in Italia. Questa coppia si è unita nel 1989 ed è benedetta con tre figli: Caterina, Clarissa e Romano. Scopriamo di più sulla famiglia Floriani-Mussolini.

La Vita di Mauro Floriani

Mauro Floriani è noto soprattutto per essere il marito della ex senatrice Alessandra Mussolini. Questa coppia si è sposata nel lontano 1989 e ha creato una famiglia unita e amorevole. Tra di loro, ci sono tre meravigliosi figli: Caterina, nata nel 1995, Clarissa, nata nel 1997, e Romano, nato nel 2003. Un aspetto interessante della loro vita familiare è che i figli portano il cognome di entrambi i genitori.

La Famiglia Come Punto Fermo

Per Alessandra Mussolini, la famiglia è il fulcro della sua esistenza. In molte occasioni, ha espresso quanto la sua famiglia significhi per lei. Ha dichiarato: “La famiglia è quella cosa che mi dà la bussola. Non potrei vivere senza mio marito e i miei figli. Quello che mi sento io è tenere, mantenere. Per me sarebbe un grosso fallimento. La famiglia va puntellata ogni giorno, non la puoi trascurare e non è un costo. Sarebbe un costo se non ci fosse l’amore che io ho. Ho l’amore per i miei figli e mio marito. Io ho un amore per mio marito e i miei figli tremendo”. Questo amore e dedizione per la sua famiglia sono evidenti in ogni aspetto della sua vita.

Una Vicenda Complicata

Nel 2013, Mauro Floriani, ex capitano delle Fiamme Gialle, è stato coinvolto in una vicenda complessa riguardante un presunto giro di prostituzione minorile nel quartiere dei Parioli. Nonostante questa difficile situazione, Alessandra Mussolini ha scelto di rimanere al suo fianco. Ha dichiarato: “Perdonare mio marito? Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no… Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia”.

I Figli di Mauro Floriani e Alessandra Mussolini

La coppia ha tre figli meravigliosi. Uno di loro, Romano, si distingue come un giovane talento nel calcio. Gioca nella primavera della Lazio sotto la guida di Stefano Sanderri nel ruolo di laterale di difesa. Romano ha dimostrato il suo valore con 15 presenze e 4 assist nel campionato Primavera 2. Anche se è stato convocato in prima squadra da Maurizio Sarri in diverse occasioni, è rimasto spesso in panchina. Alessandra Mussolini ha sempre protetto la privacy di suo figlio, affermando: “Non voglio commentare nulla, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non gradisce alcun tipo di intromissione, né io né lui vogliamo strumentalizzazioni”.

In conclusione, Mauro Floriani è un uomo che, nonostante le sfide della vita, ha dimostrato il suo impegno per la sua famiglia e il suo amore per Alessandra Mussolini e i loro figli. La loro storia è un esempio di unità familiare e dedizione.