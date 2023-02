Chi è Michelle Hunziker? Età, marito, figli, setta, malattia della conduttrice

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice e showgirl di origine svizzera. È nata a Sorengo il 24 gennaio 1977.

Michelle Hunziker è un personaggio televisivo e una modella svizzera di 45 anni. Ha una lunga storia che risale agli anni ’90 con il conduttore televisivo Marco Predolin. Nell’estate del 1995 ha conosciuto il cantante Eros Ramazzotti dopo un concerto a Milano. I due si sono sposati nel 1998 con una romantica cerimonia sul lago di Bracciano. Dal loro amore nasce Aurora Ramazzotti (1996). I due si sono separati definitivamente nel 2009. Michelle ha rivelato il motivo solo diversi anni dopo: all’epoca era vittima di una setta, che la portò a una decisione drastica. “Quando Eros mi ha messo di fronte alla scelta ‘o me o loro’ ho scelto loro”, ha dichiarato al settimanale Oggi nel 2017.

Michelle Hunziker ha una relazione con l’imprenditore Tomaso Trussardi dal 2011. La loro prima figlia, Sole, è nata nel 2013 e si sono sposati nel 2014. La loro seconda figlia, Celeste, è nata nel 2015. La Hunziker e Trussardi si sono separati nel 2022 dopo 11 anni di convivenza e 7 di matrimonio, ma sembra che siano tornati insieme.

Setta

Nel 2017, Michelle Hunziker ha confessato durante un’intervista al Corriere della Sera di essere stata “per 5 anni prigioniera di una setta”, guidata da una certa Clelia.

“Mi dicevano che mio marito non andava bene per me, ma io lo amavo molto. Questo dualismo mi stava uccidendo. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere in scena. Quando Eros mi ha messo di fronte alla scelta ‘o me o loro’ ho scelto loro. Lì è successo tutto”.

Il sedicente “pranoterapeuta” a capo di questo gruppo organizzato di manipolatori l’aveva convinta a praticare un percorso di purificazione sempre più pesante e difficile da gestire (anche perché portava a un progressivo allontanamento dagli affetti e dalla famiglia). Se la leader si fosse rifiutata di continuare, sarebbe morta.

La malattia

Michelle Hunziker, dopo aver trascorso cinque anni in una setta, ha attraversato altri tre anni difficili, con ripercussioni sia psicologiche che fisiche.

“Non è stato facile per me accettare quello che è successo”, ha detto Michelle. “Ho sofferto di attacchi di panico e per anni ho creduto che sarei morta di lì a poco, per soffocamento, come aveva previsto la setta”.

Biografia

Appare in TV nella stagione 1994-1995 come concorrente del concorso di bellezza “Miss Buona Domenica”, condotto da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti. Partecipa poi con un piccolo ruolo a “Mai dire Gol” del lunedì con la Gialappa’s e a “Numero Uno” con Pippo Baudo. Nella primavera del 1996 affianca Paolo Bonolis nella conduzione del programma “I cervelloni” in onda su Rai 1. Negli stessi anni conduce Paperissima Sprint.

Ha condotto Zelig su Italia 1 e Canale 5, dove rimane al fianco di Claudio Bisio per 4 anni. Successivamente passa a Scherzi a Parte, Festivalbar e Superstar Tour. Nel 2004/2005 entra a far parte della conduzione di Striscia la Notizia. Nel 2004, Michelle debutta come attrice con Love Bugs al fianco di Fabio De Luigi, che riscuote un tale successo da essere riproposto per altre stagioni. Nel 2007 conduce il Festival di Sanremo con Pippo Baudo.

Dal 4 novembre 2020, Michelle Hunziker conduce All Together Now, il programma musicale di Canale 5 con J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone tra i giurati.