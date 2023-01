Chi è Numa? Età, vero nome, marito, vita privata e biografia

Numa Age – la passionale cantante italiana il cui vero nome è Emanuela, nata a Firenze il 4 agosto 1982!

Numa ha 40 anni e dal 2012 è felicemente sposata con il marito chitarrista inglese Phil Palmer. Creano musica insieme dal 2006 e la loro passione per l’altro e per la musica continua a crescere.

Numa era raggiante quando ha raccontato a Cronacaqui.it il suo primo incontro con Phil, con gli occhi pieni di eccitazione nel ricordare quel fatidico giorno.

Ci siamo ritrovati al nostro amato “Natalino” e lì abbiamo capito quanto avevamo in comune. Eravamo lì per vedere Renato Zero e la sua band, e Phil faceva parte del gruppo. Abbiamo chiacchierato e la nostra energia combinata era elettrica: la mia natura appassionata e solare unita al suo bisogno di amore e di emozioni è stata la combinazione perfetta che ha acceso una storia d’amore infuocata che dura da due decenni!

Numa ha espresso un ardente entusiasmo per avere dei figli!

Dopo due decenni di riflessioni, abbiamo scelto di vivere la nostra vita al massimo e di esplorare il mondo insieme, facendo musica. Abbiamo pensato che non sarebbe stato saggio legarsi, dato che abbiamo già dei figli dalle nostre precedenti relazioni e siamo genitori orgogliosi. Abbiamo deciso di rimanere amanti appassionati e compagni inseparabili per l’eternità, senza mai lasciare che la nostra fiamma si spenga.

Biografia

Fin da bambina si è dedicata al suo amore per la musica e la recitazione, diventando una cantante pop di successo. Ha vinto con orgoglio diversi festival, tra cui l’European Live Festival, e ha avuto l’onore di lavorare con artisti famosi come Eros Ramazzotti e Renato Zero.

Ha supervisionato con orgoglio la produzione del nuovo album di Manuel Aspidi e del suo singolo festivo “This Christmas” nel 2020 – un musicista che ha partecipato a talent show come “Amici” e “The Voice”!

È l’appassionata direttrice artistica del singolo del gruppo musicale Cosatinta “Amore controvento” ed è la regista del videoclip del brano.

È incredibilmente appassionata del suo ruolo di produttrice esecutiva del primo capitolo del nuovo lavoro di Renato Zero “ZeroSettanta” ed è entusiasta di essere coautrice del singolo “L’angelo ferito” con Phil Palmer!

NUMA è un’appassionata insegnante internazionale certificata del metodo “Louise Hay – Guarisci la tua vita” di tecniche di guarigione energetica, e infonde con gioia questa stessa energia nella sua musica.