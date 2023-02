Chi è Pago? Età, Ex moglie Miriana Trevisan, compagna, Serena Enardu e figli

L’appassionato e talentuoso Pacifico Settembre, da noi conosciuto come Pago, è un cinquantenne cantautore italiano originario di Quartu Sant’Elena. La sua musica lo ha portato al successo a partire dagli anni 2000 e anche la sua vita privata è stata sotto i riflettori. Dopo essere stato sposato per 10 anni con Miriana Trevisan, Pago ha poi recitato con l’ex fidanzata Serena Enardu in Temptation Island Vip 2019 e poi nel GF VIP.

Chi è Pago?

Nome d’arte: Pago

Nome reale: Pacifico Settembre

Sono nato il 30 agosto 1971, un giorno che custodirò per sempre!

Età: 50 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Cantante

Luogo di nascita: Quartu Sant’Elena

Altezza: 190 cm

Peso: non disponibile

Il suo braccio è ornato da un bellissimo tatuaggio raffigurante un microfono, mentre la sua schiena è decorata con una serie di simboli mozzafiato!

Profilo Instagram ufficiale: @pagoufficial

Biografia

Pacifico Settembre, affettuosamente conosciuto come Pago, è nato a Cagliari il 30 agosto 1971. Fin da piccolo è sempre stato appassionato di musica, ma si è anche dedicato al tennis. Terminati gli studi, era deciso a trasferirsi a Milano a 18 anni per inseguire i suoi sogni nell’industria musicale e, con l’aiuto del produttore Flavio Ibba, ha raggiunto il suo obiettivo!

Pago e Miriana Trevisan

Pago e Miriana sono stati felicemente sposati per oltre dieci anni prima di dare il benvenuto al figlio Nicola Settembre. Nonostante la loro separazione, i due sono rimasti in rapporti amichevoli e Pago è ferocemente protettivo nei confronti dell’ex moglie, tanto da aver intrapreso un’azione legale per proteggerla dai commenti malevoli fatti dagli altri coinquilini durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 6.

Pago e Serena Enardu

Dopo 7 anni felici insieme, Pago e Serena stanno discutendo di matrimonio! Le loro strade si sono incrociate per la prima volta nel 2013, quando Serena Enardu ha chiuso la sua storia con Giovanni Conversano e da allora i due sono inseparabili. Anche dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, l’amore della coppia si è rafforzato.

Le scintille sono scoccate quando i due si sono incontrati per la prima volta e Pago e Serena hanno presto intrapreso un percorso romantico. Dopo la partecipazione a Temptation Island 2019, la coppia ha deciso di prendere strade diverse, ma Serena ha ritrovato la strada di Pago quando è entrata nella casa del Grande Fratello. Le cose sembravano andare alla grande fino al 18 maggio 2020, quando la coppia ha litigato pesantemente e Pago ha lasciato la casa. Pago si lamentò di essere di nuovo un vagabondo dell’amore, senza casa, senza macchina e senza Serena. Nonostante lo strazio, Pago era determinato a ricominciare e a ricostruire la sua vita con la famiglia.

Pago e Serena sono profondamente legati, il loro legame è ancora forte nonostante il passare del tempo. Si tengono in contatto, tenendo a cuore la loro amicizia e l’amore che condividono. Chissà quali altre passioni si celano nei loro cuori?

Lavoro e carriera

Pago è un noto cantante italiano che si è lanciato nel mondo della musica dopo aver terminato le scuole superiori a Cagliari. A 18 anni si trasferisce a Milano e inizia la sua carriera come solista, ma poi entra a far parte della cover band Super Up, con la quale si esibisce per 200 date all’anno. Dopo questa esperienza, si dedica alla carriera solista e nel 2005 pubblica il singolo Parlo di te, che gli vale il successo e un posto al Festivalbar.

Con fervore, Pago pubblica un altro singolo l’anno successivo e si butta nel mondo della TV, conquistando il reality show Music Farm. Ha poi pubblicato gli album “Pacifico settembre” e “Aria di settembre”, contenente il suo brano più popolare “Un’estate fa” con Franco Califano. Nel 2016 ha pubblicato il suo ultimo album intitolato “Nove sensi” e il suo primo libro “Vagabondo per amore” il 16 giugno 2020. Purtroppo Pago non ha potuto inserire nel libro le ultime vicende con Serena, ma ha espresso il suo pensiero in una lettera a Chi di Alfonso Signorini.

Tale e Quale Show 2020

Pacifico Settembre, meglio conosciuto come Pago, sta affrontando un viaggio emozionante a Tale e Quale Show 2020, talent show di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Pago, cantante di grande esperienza, sicuramente eccellerà nelle sue imitazioni dei vari cantanti che gli verranno assegnati. Per lui si tratta di una nuova e stimolante opportunità, molto più in linea con la sua professione rispetto al Grande Fratello e a Temptation Island, che lo lancerà nel mondo dello spettacolo. Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, Pacifico Settembre torna finalmente sotto i riflettori. Al suo fianco nel cast Carmen Russo, Luca Ward, Sergio Muniz, Francesca Manzini, Francesco Paolantoni, Giulia Sol, Virginio Simonelli, Carolina Rey e Barbara Cola.

Il 18 settembre, Pago ha elettrizzato il pubblico con la sua esibizione del brano Viceversa di Francesco Gabbani, facendogli guadagnare un impressionante secondo posto nella classifica provvisoria!

Il 25 settembre, Pago ha messo in scena uno spettacolo incredibile, imitando Gianni Morandi e catapultandosi al 4° posto in classifica!

Nella terza puntata, Pago ha interpretato trionfalmente Fabrizio Moro, assicurandosi la vittoria!

La straordinaria interpretazione di Tony Hadley nella quarta puntata ha consolidato la sua posizione di primo concorrente nella classifica provvisoria!

Nella quinta puntata, Pago è assolutamente strepitoso nei panni di Rino Gaetano, assicurandosi saldamente il posto in cima alla classifica!

Dopo settimane di regno in testa alla classifica provvisoria, Pago conclude trionfalmente la prima fase di Tale e Quale Show come vincitore della sesta puntata!

Il Torneo dei Campioni è in pieno svolgimento, ed è un’emozionante sfida tra i personaggi della stagione precedente e quelli della stagione attuale! Pago si esibisce in un’interpretazione elettrizzante di Ricky Martin, che gli vale il primo posto nella nuova classifica provvisoria.

Pago si è impegnato a fondo nel tentativo di emulare il leggendario Renato Zero nell’ottavo episodio, ma purtroppo non è riuscito a centrare l’obiettivo e si è piazzato al nono posto nella classifica degli episodi.

Nel nono episodio è all’altezza del ruolo di Massimo Ranieri, con una potente interpretazione di Se brucia la città. La sua appassionata interpretazione gli vale un impressionante quarto posto nella classifica generale. Pago onora con passione il leggendario Franco Califano imitandolo nel gran finale di Tale e Quale Show 2020!

Grande Fratello VIP 2020

Pago era assolutamente distrutto quando lui e la sua amata Serena Enardu si sono separati dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip 2019. Nonostante il suo cuore spezzato, ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, solo per ricevere un rifiuto quando gli autori hanno tentato di far entrare anche Serena. Fortunatamente, la settimana successiva le è stata data la giusta opportunità di essere inclusa e Pago è ancora profondamente innamorato di lei nonostante il dolore che prova.

Grande Fratello VIP 2021

Con un’immensa passione, Pago entra nella casa del Grande Fratello VIP 2021 per essere una fonte di conforto per la sua ex fidanzata Miriana Trevisan. La ragazza sta lottando per integrarsi con gli altri concorrenti del reality show e lui vuole dimostrarle il suo incrollabile sostegno nella puntata dell’11 ottobre 2021.

Lettera a Serena

Nella lettera di Pago a Serena pubblicata sul settimanale Chi si legge: “…Cara Serena, non posso più chiamarti amore. È il 22 aprile e il mio cuore non batte più come una volta”. Continua: “Sai che ero pronto a sposarti…”, ma quello che succede dopo è quasi troppo da sopportare per lui: “Succede qualcosa da cui non c’è ritorno. Ti chiudi in bagno ma il tuo cellulare rimane fuori. Non lo farei mai, non l’ho mai fatto. Non riesco a trattenermi. Prendo lo smartphone e lo sblocco. Quello che leggo e che sento non mi fa nemmeno male, è solo una dura realtà che devo accettare”. In sostanza, Pago ha scoperto che la relazione di Serena con Alessandro Graziani è continuata anche quando lei cercava di tornare con lui, e che non si è trattato di “una sola volta” ma di “diverse volte”. Questa scoperta lo ha sconvolto.

La risposta di Serena Enardu

Stamattina sono rimasta completamente spiazzata quando ho visto l’intervista di Pago su Chi, piena di sciocchezze! È così frustrante vederlo ricorrere a meschine propagande e bugie per promuovere il suo libro in uscita il 16 giugno, “Vagabondo per amore”. Mi dispiace che debba ricorrere a queste tattiche, ma non è vero.

Serena, Pago e Alexander sono un trio dinamico! Sono così appassionata del legame tra questi tre, che portano un’energia speciale in ogni stanza in cui entrano!

Maria De Filippi ha chiesto ad Alessandro Graziani di andare a fondo delle voci che il giornalista Gabriele Parpiglia aveva sollevato sulla relazione tra Pago e Serena nella puntata di Uomini e Donne del 4 giugno. Lo stesso Gabriele ha chiesto ad Alessandro se la relazione con Serena fosse reale o meno! Le parole appassionate di Alessandro hanno rivelato che la relazione con Serena non era solo un pettegolezzo, ma era una realtà che si è concretizzata in quattro mesi di relazione beata.