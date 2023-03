Chi è Paolo Ciavarro figlio di Eleonora Giorgi? Età, lavoro, compagna e figli

Sapevate che Paolo Ciavarro è laureato in economia? Ecco alcune curiosità sul figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi!

Paolo Ciavarro, nato a Roma il 22 ottobre 1991 (Bilancia), è figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Laureato in economia, ha esordito nel mondo della televisione partecipando con il padre al reality show Pechino Express. Ha poi partecipato a Forum, uno dei programmi più longevi del piccolo schermo.

Per coloro che non lo conoscono, ecco alcune curiosità sulla sua vita privata e professionale!

Paolo Ciavarro è un attore, regista e sceneggiatore italiano. È conosciuto soprattutto per il suo lavoro nelle serie televisive Un posto al sole e Il paradiso delle signore.

Ciavarro è nato a Napoli il 16 settembre 1980. Ha iniziato la sua carriera come attore bambino, partecipando a diverse serie televisive e film. Ha esordito alla regia con il cortometraggio La mia estate con Paolo nel 2010. Ha inoltre diretto episodi delle serie televisive Il paradiso delle signore e Un posto al sole. Oltre alla sua attività di regista, Ciavarro ha scritto e prodotto diversi film.

Suo padre è l’attore Massimo Ciavarro, mentre sua madre è l’attrice Eleonora Giorgi. L’essere figlio d’arte è una delle sue caratteristiche principali. Ha dovuto confrontarsi presto con la definizione di “raccomandato”: “Mi hanno sempre chiamato così, anche quando andavo a scuola. Se ottengo qualcosa, non è mai per merito mio, ma sempre perché sono ‘figlio di’. Anche su Internet quanti insulti arrivano”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Oggi.

Paolo ha un fratellastro: Andrea Rizzoli, nato dal primo matrimonio di Eleonora con Angelo Rizzoli. L’attrice si è separata da Angelo e ha conosciuto Massimo Ciavarro prima di avere Paolo.

Ha lavorato duramente per raggiungere il suo attuale livello di successo. Dopo aver conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università LUISS di Roma, ha deciso di intraprendere la carriera televisiva. Ha iniziato a lavorare in un’azienda di elaborazione dati e servizi contabili, per poi approdare alla ribalta.

Ha debuttato in TV nel 2013 partecipando alla seconda edizione del reality game Pechino Express, in coppia con il padre Massimo. L’anno successivo, invece, è entrato nel cast di Forum come assistente e valletto della conduttrice Barbara Palombelli.

Nel 2017 è entrato a far parte della scuola di giovani talenti di Maria De Filippi, Amici di Maria De Filippi, dove ha affiancato Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Lorella Boccia.

Nel 2020 ha partecipato al reality show Il Grande Fratello Vip 4 e ha condotto il programma di viaggi Disconnected on the Road.

Vita privata di Paolo Ciavarro

Sappiamo che in passato è stato fidanzato con Alicia Bosco.

Al suo arrivo ad Amici, si è confidato con Oggi sulla loro relazione, ma ha tralasciato ogni dettaglio sulla ragazza. Ha detto che si trattava di una relazione duratura (all’epoca 4 anni) e che il suo ragazzo era molto fedele. “A Forum mi prendono un po’ in giro, ma la vera trasgressione è la serietà. Vorrei diventare un giovane papà”.

Nell’estate del 2018 si vociferava che un’altra donna gli avesse rubato il cuore. Si tratterebbe di Laura Frenna, la giovane che molti ricorderanno come corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne. Tuttavia, la notizia non è mai stata confermata.

Durante la sua esperienza al GF Vip nel 2020, si è avvicinato a Clizia Incorvaia. C’è stato anche un bacio con lei, ma anche qualcosa di più. Dopo la fine del reality, i due hanno iniziato una vita insieme. Clizia e Paolo hanno subito dimostrato di fare sul serio l’uno con l’altra. Nel corso del 2021 hanno dato a tutti la bella notizia e hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio insieme (Clizia è già mamma della piccola Nina). Durante la gravidanza non sono mancati i momenti difficili, poiché Clizia – e con lei la piccola – ha contratto la Covid, ma è uscita brillantemente dal periodo negativo.

La coppia ha dato il benvenuto al piccolo Gabriel il 19 febbraio 2022, condividendo la notizia sui social media.

Un ospite di Verissimo ha raccontato che Clizia è stata incredibile e che per lei è stata una passeggiata. Erano increduli prima, dopo e durante l’evento. È stato estenuante per gli ospiti e sono stati in lacrime per giorni.

Chi è la fidanzata di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia?

Clizia Incorvaia è una modella, influencer e imprenditrice di Roma, Italia. Ha oltre 1 milione di follower su Instagram, dove pubblica spesso foto del suo stile di vita glamour.

Clizia Incorvaia è una modella e influencer che è balzata agli onori della cronaca per la sua storia finita con il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina per un presunto triangolo con Riccardo Scamarcio. Al Grande Fratello Vip 2020 ha conosciuto Paolo Ciavarro e se ne è innamorata.