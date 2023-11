Chi è Parvin Tadjk moglie di Beppe Grillo

Parvin Tadjk e beppe grillo: una vita insieme

Parvin Tadjk, madre di Ciro Grillo e moglie di Beppe Grillo, è una delle figure centrali nel processo a carico del figlio Ciro, accusato di presunta violenza sessuale.

Nata nel 1958 e di origini italo-iraniane, Parvin Tadjk ha detto “sì” a Beppe Grillo nel 1996, dando vita a una storia d’amore che dura da quasi tre decenni. Dalla loro unione sono nati due figli: Ciro, nato nel 2001, e Rocco, che ha sei anni in più. Prima del suo matrimonio con Grillo, Parvin era stata sposata con il calciatore Roberto Starnacchia, con cui ha avuto due figli: Valentina e Matteo, ora rispettivamente di 41 e 35 anni.

Parvin Tadjk e Beppe Grillo: un matrimonio da favola

In una precedente intervista, Parvin Tadjk ha rivelato che è stata lei a chiedere a Beppe Grillo di sposarla, dato che lui non sentiva il bisogno di convolare a nozze. “L’ho costretto a dire sì. Lui non voleva sposarsi perché stavamo bene così. L’ho convinto andandomene di casa e facendolo spaventare”, ha confessato Parvin.





Nonostante la proposta non convenzionale, il matrimonio tra Parvin, definita scherzosamente la First Lady del Movimento 5 Stelle, e Beppe è stato un evento fiabesco celebrato nella Chiesa di Sant’Ilario a Genova, nel quartiere dove la coppia vive ancora oggi. Tra i testimoni del matrimonio spiccava Fabrizio De André, e tra gli ospiti illustri c’erano Dori Ghezzi, moglie di De André, e Antonio Ricci, storico creatore di Striscia la Notizia.

Parvin Tadjk : una donna riservata con un passato poco noto

Parvin Tadjk è una donna molto riservata e poco si sa del suo passato, se non che è nata nel 1958 in Iran. Il padre, Nasratollah Tadjk, era un importatore di tappeti di Teheran, mentre la madre, Luisa D’Ettore, originaria di Ravenna, è scomparsa qualche anno fa. Cresciuta a Milano, Parvin Tadjk ha una sorella, Nadereh, che vive in Kenya. Ed è proprio in Kenya che, nel 2013, Parvin ha trascorso del tempo con i suoi figli mentre il marito era impegnato in una intensa campagna elettorale. Nonostante sia la moglie di un personaggio politico noto come Beppe Grillo, Parvin Tadjk ha sempre mantenuto un basso profilo rispetto all’attività politica del marito.

Parvin Tadjk: una donna di stile

Se Beppe Grillo è noto per il suo look casual e spesso disordinato, Parvin è l’esatto opposto. Appassionata di moda, tiene molto al suo aspetto e non si mostra mai in pubblico senza essere perfettamente truccata e vestita. Anche se Beppe la preferirebbe al naturale, Parvin sembra avere una particolare predilezione per l’eleganza e lo stile.