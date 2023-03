Chi è Piero Barone? Età, altezza, fidanzata del tenore de Il Volo

Scopriamo di più su Piero Barone, uno dei talentuosi tenori che compongono il trio musicale Il Volo. Nato a Naro il 24 giugno 1993, Piero ha ora 29 anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha dichiarato di essere attualmente single, sottolineando come l’amore sia un tema particolare che richiede tempo e pazienza per trovare l’anima gemella.

Piero deve gran parte della sua formazione musicale alla sua famiglia, e in particolare a suo nonno Pietro, che lo ha spronato a seguire lezioni di canto fin dall’infanzia. A 16 anni ha partecipato al talent show “Ti Lascio Una Canzone” dove ha incontrato Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, formando così Il Volo.

Il successo del trio è stato immediato grazie alla loro partecipazione a programmi televisivi di grande successo, attirando l’attenzione di produttori discografici internazionali. Nel 2010, il loro primo album “Il Volo” ha conquistato le classifiche mondiali, facendo seguito a numerosi tour internazionali.

Nel 2015, hanno vinto il Festival di Sanremo con il brano “Grande Amore”, e nello stesso anno hanno partecipato all’Eurovision Song Contest, classificandosi al terzo posto e ricevendo il premio della critica. Nel 2019, il trio è tornato a Sanremo con il brano “Musica che resta”, dimostrando ancora una volta il loro talento e la loro capacità di conquistare il pubblico.