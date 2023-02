Chi è Pino Cappellano marito di Rosanna Fratello? Età, lavoro, figlia

Giuseppe (Pino) Cappellano, nato nel 1950 in Sicilia, è un fotografo di grande talento e marito della cantante di fama internazionale Rosanna Fratello, nota per il suo successo “Sono una donna non sono una santa”. Venite a scoprire le sue abilità e la sua storia!

Pino Cappellano età, moglie, figli

Con orgoglio, Pino Cappellano ha celebrato 72 anni di vita. Lui e sua moglie Rosanna Fratello sono sposati dal 1975 e hanno una figlia, Guendalina, che li ha reso nonni di un adorabile nipotino di nome Alessandro.

Rosanna è un’eccezionale artista italiana, un’attrice e cantante di San Severo nata nel 1969. La sua abilità è senza pari e non smette mai di stupirci.

She achieved her first major success with ‘Non sono Maddalena’, a song presented at the International Music Fair in Venice, where she won the Silver Gondola. The track, composed by Pallavicini-Giorgio Conte, reached seventh place in the 45 rpm chart and helped to build her reputation as a singer.

Nel 1972, ha fatto il suo grande debutto nella Hit Parade con la canzone “Sono una donna, non sono una santa”; negli anni successivi ha esplorato generi musicali come la disco music, la folk music e l’Italo disco, partecipando a diversi Festival di Sanremo, ma senza riuscire a raggiungere lo stesso livello di successo.

Negli ultimi anni, la Fratello ha partecipato come ospite a varie trasmissioni televisive, ma ha deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo alla sua famiglia. La Fratello continua a dimostrare il suo amore incondizionato verso la figlia Guendalina, i nipoti e il marito Pino. Si tengono lontani dai riflettori e non amano condividere troppo della loro vita privata con i media.