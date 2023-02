Chi è Raoul Bova? Età, prima moglie, compagna, fidanzata, figli

L’incredibile Raoul Bova! Nato a Roma il 14 Agosto 1971, è un eccezionale attore, regista e ex nuotatore italiano. La sua passione per la recitazione e la regia è contagiosa!

Raoul Bova ha 51 anni ed è pieno di amore nella sua vita! Prima fidanzato con l’attrice Romina Mondello, nel 2000 ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Dalla Giordano ha avuto due figli adorabili: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001). Nel 2013 la coppia si è separata, e, nello stesso anno, l’attore ha iniziato una relazione con l’attrice, showgirl e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, incontrata sul set del film Immaturi – Il viaggio. Il 2 dicembre 2015 a Roma è nata la loro figlia, Luna. Il 1º novembre 2018 è nata la loro seconda figlia, Alma. Raoul Bova è circondato da una famiglia meravigliosa e amorevole!

Prima moglie

Chiara Giordano, la figlia di 49 anni del noto avvocato di famiglia Annamaria Bernardini De Pace, è una donna appassionata. Nel 2000 ha sposato l’amore della sua vita, Raoul Bova, e insieme hanno avuto due bellissimi figli, Alessandro Leon e Francesco. Purtroppo si sono separati nel 2013, ma Chiara continua ad essere appassionata della vita.

Chiara Giordano è una vera forza della natura! Dopo una difficile rottura con l’ex marito Raoul Bova, Chiara ha deciso di affrontare nuove avventure, tra cui ballo e televisione. La sua vita è poi stata coronata da un nuovo amore. Chiara è una dottoressa laureata in veterinaria, ed ha partecipato al programma Amici Celebrities, una competizione dove dodici personaggi famosi si sfidano con la loro passione per il ballo e il canto.

«Da quando ballo, mi sento più bella e femminile rispetto a prima. La mia relazione con Raoul aveva soffocato questa parte di me, ma il ballo mi ha insegnato ad abbracciare le persone, ad avere pazienza e a risolvere i problemi con calma, proprio come quando si impara una coreografia».

Fidanzata

Con grande passione, Rocío Muñoz Morales di 34 anni ha iniziato una relazione sentimentale con il collega attore Raoul Bova sul set di Immaturi – Il viaggio nel 2011 sull’isola greca di Paro. Da allora, la coppia ha dato la benedizione di due figlie: Luna nata nel 2 dicembre 2015 e Alma nata nel 1° novembre 2018. Dal 2017, Rocío è diventata madrina del Chicco Di Felicità, una campagna di beneficenza sostenuta dal marchio per bambini Chicco per l’impegno a favore dell’infanzia in difficoltà. Durante la pandemia di COVID-19 del 2020, insieme al compagno Raoul, Rocío ha aiutato l’unità operativa della Croce Rossa Italiana a distribuire pasti caldi, coperte e intimo ai senzatetto di Roma con grande passione.

Biografia

Spinto dalla passione per il nuoto, Raoul Bova nasce a Roma il 14 agosto 1971, figlio di un dipendente Alitalia e di una casalinga. Il suo talento per il nuoto è stato subito riconosciuto, diventando un campione giovanile nei 100 dorso a soli 15 anni. Dopo essersi diplomato all’Istituto Magistrale, si iscrisse all’Isef ma non terminò mai gli studi. Terminato il servizio nei Bersaglieri, frequenta la scuola di recitazione di Beatrice Bracco, prima di debuttare in televisione nella serie Una storia italiana al fianco di Sabrina Ferilli e Giuliano Gemma. Il suo primo ruolo cinematografico è stato in Mutande pazze (1992) di Roberto d’Agostino, ruolo che ha acceso la sua passione per la recitazione.

Con Piccolo grande amore nel 1993, Fabrizio Manfredi interpreta il ruolo di Marco, un maestro di surf che conquista la bella principessa straniera, interpretata da Barbara Snellenburg. Nel 1996, è protagonista del cult poliziesco Palermo Milano solo andata diretto da Claudio Fragasso, e con Giancarlo Giannini, che gli ha portato grande popolarità e successo a livello nazionale e internazionale. Con Monica Guerritore, ha interpretato il ruolo del protagonista nel film La lupa, tratto dall’omonima novella di Giovanni Verga e diretto da Gabriele Lavia. In seguito, ha recitato il ruolo del vice commissario Breda nella fiction La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani e il ruolo del capitano dei carabinieri Roberto Di Stefano, detto Ultimo, nell’omonima miniserie televisiva del 1998 e nel sequel Ultimo – La sfida del 1999. Nel 2001 è stato protagonista dello sceneggiato Il Testimone, e nel 2002 ha partecipato al film di Pupi Avati I cavalieri che fecero l’impresa e allo spot pubblicitario della Max Factor con Madonna. Fabrizio Manfredi è stato un vero campione, che ha conquistato grande fama e successo sia a livello nazionale che internazionale!