Chi è Richard Flood marito irlandese di Gabriella Pession e padre del figlio Giulio

Richard Flood, l’attore 40enne di origine irlandese noto soprattutto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, è felicemente sposato con Gabriella Pession dal 2017 e hanno un figlio di 8 anni di nome Giulio.

Il marito di Gabriella Pession, Richard Flood, è un attore irlandese nato a Dublino nel 1982. A 40 anni, è un affascinante collega e amico che è poi diventato il grande amore della sua vita, trasformando completamente la vita della nota attrice.

Dopo essersi incontrati sul set della serie televisiva Crossing Lines nel 2012, Richard Flood e Gabriella Pession sono stati inseparabili. Dopo soli due anni insieme, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio Julius nel 2014. La coppia ha poi suggellato il proprio amore con una romantica cerimonia di nozze nella pittoresca città di Portofino nel settembre 2017.

Richard Flood è un attore di incredibile talento, sposato con la bella e talentuosa Gabriella Pession. È davvero una persona straordinaria e i suoi risultati sono notevoli.

Richard Flood, attore irlandese di 40 anni, ha avuto finora una carriera impressionante. Nel 2012 è stato scritturato per il ruolo di Samuel Johanson in Blood and Steel; l’anno successivo ha assunto il ruolo del detective Tommy McConnel in Crossing Lines; nel 2015 è entrato a far parte del cast della nuova serie Red Rock nel ruolo del sovrintendente di polizia James McKay; e più recentemente è stato scelto per interpretare Ford nella serie di Showtime Shameless. Con un curriculum così notevole, Richard Flood continuerà sicuramente a fare scalpore nel mondo della recitazione.

La relazione tra Richard Flood e Gabriella Pession sta sbocciando dopo la fine del coinvolgimento di Sergio Assisi, ed è chiaro che il loro legame sta diventando sempre più forte.

Gabriella Pession è davvero convinta che Richard Flood sia stato una forza trasformatrice nella sua vita, che le ha dato l’equilibrio che le mancava e che ha migliorato la sua vita in innumerevoli modi grazie alle sue diverse qualità.

Nonostante le nostre differenze, io sono passionale ed emotiva mentre mio marito è riflessivo e logico, vogliamo comunque condividere lo stesso viaggio nella vita. Ho affrontato momenti difficili e mi sono sottoposta a dodici anni di terapia, studiando a fondo il tema del narcisismo. Mio marito non è un narcisista; è timido e preferisce stare lontano dai riflettori. È meticoloso nel suo lavoro e ha un approccio da studio.

Gabriella Pession e Richard sono gli orgogliosi genitori di Giulio.

Dopo due anni di conoscenza, Gabriella Pession e il suo compagno hanno deciso di mettere su famiglia. Ora sono genitori orgogliosi di un figlio di 8 anni, Giulio, e condividono spesso foto della loro famiglia sui social media, più recentemente in occasione del compleanno dell’attrice.