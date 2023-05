Chi è Romina Carrisi: scopriamo di più sulla figlia di Al Bano e Romina Power

Romina Carrisi: ospite fissa a “Oggi è un altro giorno”

Romina Carrisi è nota per essere una presenza costante nel programma pomeridiano di Rai 1, “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone. Tuttavia, gli spettatori più attenti avranno notato la sua assenza nelle ultime puntate. Qual è il motivo? Romina tornerà il 3 maggio per l’intervista allo specchio di Serena Bortone, durante la quale si confiderà in modo inedito.

La polemica

Nata nel 1987 a Cellino San Marco, Romina ha sempre mostrato un grande amore per il mondo dello spettacolo. Tuttavia, alcune settimane fa, ha espresso la sua insoddisfazione per il poco spazio che le viene concesso all’interno del programma attraverso un tweet.

Il tweet che ha innescato la polemica è stato scritto da uno spettatore che chiedeva cosa facesse lì la figlia di Al Bano. Romina ha approfittato della critica per spiegare i motivi del suo silenzio nel programma, affermando che sono gli autori a decidere il ruolo degli ospiti fissi e che, quando cerca di prendere iniziativa, viene bloccata.

Chi è Romina Carrisi: carriera e vita privata

Romina Carrisi ha manifestato sin da piccola la sua passione per l’arte e la fotografia, realizzando diverse mostre fotografiche. Ha vissuto per anni tra l’America e l’Italia, lavorando in vari settori prima di dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo come fotomodella, pittrice, attrice e fotografa. Nel 2005, ha partecipato all’Isola dei Famosi.

La motivazione ufficiale per la sua esclusione dal cast di “Ballando con le stelle” è stata la sua partecipazione a un reality nel 2005. Romina ha dichiarato di aver accettato il rifiuto con eleganza, pur rimanendoci male.

Romina è legata sentimentalmente al regista di “Oggi è un altro giorno”, Stefano Rastelli. Nonostante la differenza d’età, il loro amore sembra essere solido e la loro storia è diventata ufficiale durante il party per il 35° compleanno di Romina.

Romina Carrisi e la sua dieta speciale

Infine, Romina ha rivelato di soffrire di una piccola malattia: l’allergia al nichel. Dopo aver scoperto di essere allergica, ha eliminato dalla sua dieta tutti gli alimenti che possono contenere questa sostanza. Grazie a questa attenzione, ha perso peso e vive una vita più sana.