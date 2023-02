Chi è Sandra Bonzi moglie di Claudio Bisio? Età, lavoro e figli

Da oltre 20 anni, il comico Claudio Bisio è accompagnato dalla moglie Sandra Bonzi, giornalista con cui ha avuto due figli, Alice e Federico. Ha al suo attivo diverse collaborazioni con testate prestigiose come La Repubblica e ha lavorato per Mediaset, Sky e Disney Channel.

Il primo incontro tra i due è avvenuto a Milano, in un locale, nel 1992. La giornalista ha raccontato: “Ci siamo incontrati in un locale e io ero un po’ brilla. Lui mi ha ‘rimorchiato’ e siamo tornati a casa di mio padre. Diciamo che è stato travolgente”, e ha aggiunto: “Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. Era bello: lei aveva il reggicalze. All’inizio era solo sesso. L’amore è arrivato dopo”.

Sandra Bonzi è riuscita a conquistare Claudio Bisio, uno degli uomini più richiesti del mondo dello spettacolo. La giornalista e l’attore formano una coppia affiatata che ha resistito anche alla distanza e alle gelosie. “Siamo molto uniti anche se con tutti gli impegni che ha lui ci vediamo poco”, ha rivelato lei. “Gelosia? No, non la provo, non ce l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondato da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle ma anche intelligenti”.

Qualche anno fa, Claudio e Sandra hanno scritto un libro intitolato Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata. Il romanzo è in parte autobiografico e descrive le difficoltà incontrate dalla coppia con ironia, sottolineando i diversi punti di vista. Il libro è un affascinante resoconto della loro vita familiare, raccontata da entrambi i punti di vista di Claudio e Sandra. È una lettura imperdibile per chiunque sia interessato a saperne di più sulle sfide affrontate dalle coppie miste.

Medusa Film distribuisce Neighbors, una nuova commedia diretta da Paolo Costella, nelle sale dal 1° dicembre. Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni sono i protagonisti di una situazione che inizia in modo imbarazzante ma che prende una piega inaspettata e coraggiosa. Remake del film spagnolo del 2020 Sentimental, Neighbors riunisce due coppie molto diverse tra loro intorno al tema del sesso e del desiderio, con una sceneggiatura scritta da Giacomo Ciarrapico e dallo stesso regista.