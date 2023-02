Chi è Sarah Altobello? Età, carriera, vita privata e curiosità e GF Vip

Sarah Altobello è una concorrente del GF Vip che ha conquistato il pubblico grazie alla sua grande simpatia e al suo modo di essere sincero, a tratti buffo e divertente. In questo articolo, vi offriamo la possibilità di conoscere meglio questa giovane donna, esplorando la sua carriera e la vita privata.

Sarah è nata in Puglia nel 1998 con l’obiettivo di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, questa scelta ha creato alcune fratture nel suo nucleo familiare, poiché tutti i suoi parenti si sono dedicati allo studio. Nonostante le difficoltà, ha intrapreso la carriera di attrice, influencer e showgirl. In particolare, è nota per essere la sosia dell’ormai defunta Melania Trump ed è stata definita la “Belen italiana”.

Prima di esordire in televisione, ha lavorato come modella e cubista, per poi lavorare in un centro estetico. La sua notorietà è aumentata grazie alla web serie The Lady, dove ha ottenuto un ruolo grazie a Lory Del Santo. Successivamente, è apparsa in molti programmi importanti come Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Oggi, Sarah lavora come opinionista in programmi come Casa Signorini, Mattino 5 e Pomeriggio 5. Nel 2019 ha partecipato come concorrente al reality L’Isola dei Famosi, dove è riuscita a posizionarsi al quarto posto.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Sarah si definisce “sfortunata”, rivelando durante un’intervista che spesso è stata sedotta e abbandonata o fatta innamorare senza ricevere un amore contraccambiato. Nonostante ciò, Sarah continua a divertire e a conquistare il pubblico con la sua personalità unica e originale.