Chi è Stefania Orlando tutto su di lei? Età, ex marito, fidanzati, dove vive e vita privata

Stefania Orlando è una delle celebrità più amate del mondo dello spettacolo e del web. È bella, divertente e talentuosa. Ecco altre curiosità su di lei.

Stefania è nata a Roma il 23 dicembre 1966. Prima di diventare famosa, si è diplomata e ha lavorato come modella e assistente. Ha lavorato con molti nomi illustri come Claudio Lippi, Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e Teo Teocoli.

La carriera della Orlando non solo non si è fermata, ma si è anche evoluta. Ad oggi, infatti, la Orlando è una famosa presentatrice, attrice e cantante. Nel corso della sua splendida carriera, la showgirl ha partecipato a programmi di grande successo tra cui Scommettiamo che…?; I fatti vostri; Telethon; Il lotto alle otto; Piazza grande e Unomattina in famiglia.

Stefania ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip nel 2020. All’interno della casa si è fatta conoscere a trecentosessanta gradi e, da allora, il grande pubblico ha imparato ad amarla ancora di più. È riuscita a conquistare il terzo posto sul podio del suddetto reality show.

Stefania Orlando è una donna di successo che è riuscita a ottenere molto nella sua carriera, pur mantenendo una sana vita privata.

Il successo ottenuto da Stefania Orlando dopo la partecipazione al GF Vip non solo le ha fatto guadagnare più fan tra il pubblico televisivo, ma anche tra quello del web. Il suo profilo Instagram conta attualmente più di 620 mila follower.

Stefania Orlando realtà

Stefania Orlando è una concorrente del reality show italiano “GF Vip”. È molto popolare sui social media e molti fan commentano la sua bellezza e il suo stile.

Dal 2021, Stefania è anche una delle opinioniste ricorrenti del programma pomeridiano La vita in diretta. Attualmente, la vediamo cimentarsi nell’arte del trasformismo a Tale e Quale Sanremo: una versione speciale del talent show Tale e Quale Show, interamente dedicata all’imitazione degli artisti che, negli anni, hanno partecipato alle varie edizioni del Festival di Sanremo.

La Orlando si è sempre dedicata alla carriera musicale, oltre che a quella televisiva. Ha scritto e registrato diverse canzoni, tra cui le celebri Babilonia e Bandolero, uscite rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Sebbene Stefania Orlando sia stata legata sentimentalmente a diverse persone nel corso degli anni, attualmente è sposata con il musicista Simone Gianlorenzi. I due stanno insieme da dieci anni e si sono sposati nel 2019. Tuttavia, nonostante il loro grande amore reciproco, si sono lasciati nel 2022.