Chi è Steven John Ward: Tutto su Mihawk della Serie TV One Piece

Biografia di Steven John Ward

Conosciamo meglio Steven John Ward, l’attore che interpreta Mihawk nella serie TV live action di One Piece. Scopriamo nome, età, altezza e altri dettagli interessanti.

Nome, Età e Altezza

L’attore di Mihawk in One Piece si chiama Steven John Ward, ed è nato il 2 giugno 1990 a Johannesburg, in Sudafrica. Attualmente ha 33 anni, anche se sembra più giovane. Nonostante non ci siano informazioni precise sulla sua altezza, si stima che superi il metro e settantacinque centimetri.

Steven ha un background accademico notevole: ha frequentato l’Uplands College dal 2006 al 2009 e successivamente si è laureato all’AFDA. È bilingue, parlando sia inglese che afrikaans. Tuttavia, rimangono ancora misteri riguardo alla sua famiglia, non sappiamo se abbia fratelli o sorelle.

Carriera e Filmografia

La carriera di Steven John Ward è iniziata in televisione nel 2009, con la partecipazione allo show Cartoon Network Dance Club. Nel 2012, ha recitato nel cortometraggio Death and the Life of Young Winter. Nel 2013, ha fatto il suo debutto sul grande schermo con il film Angel of the Skies – Battaglia nei cieli e il cortometraggio La Patisserie.

Dopo una pausa, nel 2016 è tornato a recitare, prendendo parte a vari progetti cinematografici e televisivi. Alcuni dei suoi lavori includono From a House on Willow Street, No Man Left Behind, Triggered, Queen Sono, Lockdown Heights, Vagrant Queen, Inconceivable e The Day We Didn’t Meet.

La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2023, quando è stato scelto per interpretare Mihawk nella serie TV live action di One Piece su Netflix.

Vita Privata: Moglie e Figli

Nella sua vita privata, Steven John Ward è un uomo di famiglia. Nel 2019, ha sposato la giornalista Valerie Joy Robinson, con cui ha poi avuto due figli.

Steven John Ward sui Social Media

Sebbene non sia molto attivo sui social, puoi comunque seguirlo su Instagram. Ha condiviso oltre 100 post e utilizza spesso le storie per interagire con i suoi follower. Attualmente conta circa 25 mila seguaci, un numero destinato a crescere grazie al suo ruolo in One Piece su Netflix.

Filmografia di Steven John Ward

Ecco un elenco dei progetti cinematografici e televisivi in cui Steven John Ward ha recitato:

Cartoon Network Dance Club (2009)

Death and the Life of Young Winter (2012)

Angel of the Skies – Battaglia nei cieli (2013)

La Patisserie (2013)

Tempy Pushas (2013)

From a House on Willow Street (2016)

No Man Left Behind (2016)

Triggered (2020)

Queen Sono (2020)

Lockdown Heights (2020)

Vagrant Queen (2020)

Inconceivable (2020)

The Day We Didn’t Meet (2021)

One Piece (2023)

One Piece: Il Ruolo di Mihawk

Steven John Ward è stato scelto per interpretare Drakul Mihawk, uno dei grandi pirati nella serie TV live action di One Piece su Netflix. Il cast include anche altri talentuosi attori come Inaki Godoy, Mackenyu Maeda, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Peter Gadiot, Morgan Davies, Jeff Ward e Taz Skylar.

Per saperne di più su Mihawk e gli altri personaggi di questa epica avventura, non perdere la serie su Netflix!